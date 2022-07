Fedor Zugic gewinnt mit Montenegro EM-Bronze in der Heimat

Der 18-Jährige vom Basketball-Bundesligisten Ratiopharm Ulm zählt bei der U20-Europameisterschaft zu den erfolgreichsten Spielern des Turniers, wusste von Anfang an zu überzeugen.

Fedor Zugic vom Basketball-Bundesligisten Ratiopharm Ulm hat mit der montenegrinischen U 20-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft die Bronzemedaille gewonnen. Der 18-Jährige zählt zu den erfolgreichsten Spielern des Turniers, wusste von Anfang an zu überzeugen. Mit mindestens 14 Punkten pro Partie und jeweils über 30 Minuten auf dem Feld sprechen seine Statistiken eine eigene Sprache. Im Interview erzählt er, was ihn beim Turnier in der Heimat am meisten beeindruckt hat.

Zum ersten Mal in der Geschichte Montenegros hat eine Basketballmannschaft des Landes ein EM-Halbfinale einer EM erreicht. Welche Rolle hat der Heimvorteil gespielt?

Fedor Zugic: Wir haben sehr physisch gespielt, stets als Team zusammen agiert. Der unbändige Wille hat uns vorangetrieben. Nicht ein einzelner Spieler, sondern das gesamte Team ist für diesen Erfolg verantwortlich. Außerdem hat auch der Heimvorteil einen großen Teil dazu beigetragen. Die vielen Menschen, die nur für uns dort hingekommen sind, um uns spielen zu sehen, haben uns nach vorne gepeitscht. Die Stimmung in der Halle war unbeschreiblich, ein großartiges Gefühl. Auch meine Familie war in Podgorica dabei und hat mich vom ersten Tag an Spiel für Spiel in der Halle unterstützt. Das hat mir persönlich sehr viel gegeben und mich zusätzlich motiviert.

Sie kommen mit einer Bronzemedaille zurück an den Orange-Campus nach Neu-Ulm, gelten als Führungsspieler der U 20-Nationalmannschaft und sind Dritter im Punkteranking. Wie wichtig sind Ihnen diese Resultate?

Zugic: Aus sportlicher Sicht eine Menge, weil ich mich zu einem Führungsspieler entwickeln und vorangehen möchte. Mir ist es wichtig, immer mehr Verantwortung übertragen zu bekommen, um die nächsten Schritte in meiner Karriere zu gehen. Einen Tag nach unserem letzten Spiel hat uns der Premierminister Montenegros empfangen, ein extrem surreales, aber zugleich unbeschreiblich schönes Gefühl. Das erfüllt mich immer noch mit großem Stolz.

Warum er den Kindern und Jugendlichen ein Vorbild sein möchte

Mit 15 Jahren haben Sie für Podgorica in der Europa-League debütiert. Nun zählen Sie zu den aufstrebenden Offensivspielern Europas und werden in Zukunft für die A-Nationalmannschaft auflaufen. Wie wichtig ist die junge Generation des montenegrinischen Basketballs?

Zugic: Die junge Generation bildet überall die Zukunft des Sports und ist deshalb von großer Bedeutung. Auch ich möchte den Kindern und Jugendlichen ein Vorbild sein. Zeigen, dass es möglich ist, diesen Sprung zu schaffen. Wir sind ein kleines Land mit etwa 600.000 Einwohnern, daher wollen wir die jungen Spieler mit der Sportart Basketball inspirieren. Der Fokus sollte gerade auch deshalb auf der Nachwuchsförderung liegen.

Was würden Sie jungen Spielern mit auf den Weg geben?

Zugic: Besonders wichtig ist, dass man mit Herz spielt. Gerade auch bei der Nationalmannschaft ist es der Stolz, für sein ganzes Land auflaufen zu dürfen. Die Qualität auf dem Feld kommt nur durch viel Disziplin und hartes Training zustande. (AZ)