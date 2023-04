Basketball

vor 4 Min.

Finden die Ulmer Basketballer beim Meister in Berlin den richtigen Dreh?

In dieser Szene wird Ulms Juan Nunez von Oldenburgs T. J. Holyfield unsanft ausgebremst. Auch am Sonntag müssen die Ratiopharm-Basketballer in Berlin mit starker Gegenwehr rechnen.

Plus Die Basketballer von Ratiopharm Ulm müssen am Sonntag beim amtierenden Meister Alba Berlin ran. Es ist die erste von vier kniffligen Aufgaben binnen acht Tagen.

Von Stephan Schöttl

Normalerweise spricht Anton Gavel nicht gerne über sich. Obwohl der Trainer der Ulmer Basketballer aus seiner bewegten Zeit als Aktiver wirklich genügend zu erzählen hätte. Vor dem Bundesliga-Duell seiner Mannschaft beim amtierenden Meister Alba Berlin am Sonntag (15 Uhr) hat der 38-Jährige aber einen kurzen Einblick in seine Gefühlswelt ermöglicht und mit Blick auf den packenden Endspurt im Kampf um die Play-off-Plätze gesagt: „Als Spieler lebt man genau für solche Momente. Ich habe das geliebt, die Emotionen, die Galligkeit. Wir haben nur noch Endspiele. Wer jetzt ein Problem mit der Motivation hat, ist fehl am Platz.“

Das Duell am Sonntag in Berlin könnte schon ein kleiner Vorgeschmack auf die kommenden Wochen sein. Denn den Ulmern winkt eine Serie gegen den Titelverteidiger. Der hat seinen ersten Tabellenplatz mit der Niederlage in Bonn wohl endgültig verspielt, wird daher mit großer Wahrscheinlichkeit als Zweiter in die Play-offs gehen – und auf den Siebten treffen. Das ist momentan die Mannschaft um Coach Gavel.

