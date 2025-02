Für Ratiopharm Ulm gilt: Bloß nicht abheben

Es ist mindestens auf dem Papier die denkbar leichteste Aufgabe: Ratiopharm Ulm spielt am Donnerstag um 20 Uhr bei der BG Göttingen. Also gegen die mit Abstand schwächste Mannschaft der Basketball-Bundesliga, die als in dieser Saison einziger Absteiger quasi schon feststeht. Spätestens nach der knappen Niederlage im Kellerduell gegen die zweitschwächste Mannschaft Frankfurt am vergangenen Wochenende dürfte bei vier Siegen Rückstand auf den Vorletzten plus dem schlechteren Direktvergleich das Schicksal der BG Göttingen besiegelt sein.

Ratiopharm Ulm spielt in Göttingen

Aus Ulmer Sicht gilt an diesem Abend eigentlich nur: Den Gegner bloß nicht unterschätzen. Denn Göttingen hat zwar bisher in dieser Saison nur ein einziges Spiel gewonnen, und zwar das gegen Bamberg und beispielsweise in der Hinrunde gegen die Ulmer mit fast 40 Punkten verloren. Aber die wissen spätestens seit ihrer eigenen Niederlage gegen Frankfurt, dass es in dieser Liga keine Selbstläufer gibt. Spielmacher Ben Saraf erinnert daran und mahnt: „Das zeigt, dass wir immer voll konzentriert sein müssen.“

Kapitän Tommy Klepeisz wird bei Ratiopharm Ulm in Göttingen natürlich weiterhin fehlen, wahrscheinlich auch Isaiah Roby. Hilfreich wäre es sicher, wenn Noa Essengue rechtzeitig wieder fit wird. Der 18-jährige Franzose war am vergangenen Samstag gegen den MBC wegen einer leichten Knieverletzung geschont worden, die er sich im Eurocup gegen Hapoel Tel Aviv zugezogen hatte.