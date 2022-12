Basketball

vor 20 Min.

Für Ulm geht's vor Weihnachten noch einmal auf Europareise

Plus Es ist eine Auswärtsaufgabe, die kurz vor Weihnachten keiner mehr gebraucht hätte. Für Ratiopharm Ulm geht es am Mittwoch ins rumänische Cluj.

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

Nein, diese Reise hätte bei den Basketballern von Ratiopharm Ulm so kurz vor Weihnachten niemand mehr gebraucht. Doch der internationale Spielplan kennt keine Gnade. Und so sind sie ein weiteres Mal in den Flieger gestiegen, ab in Richtung Rumänien. In Cluj, einer Stadt im Nordwesten des Landes, treffen die Ulmer am Mittwochabend (18 Uhr) in einer weiteren Runde des Eurocups auf das Team von U-BT Cluj-Napoca.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen