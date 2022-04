Basketball

vor 19 Min.

Gegen Ludwigsburg muss Ratiopharm Ulm liefern

Plus Nach Überzeugung des Ulmer Trainers kann auch Sean Evans mehr, als er bisher gezeigt hat. Das sollte er ebenso wie die gesamte Mannschaft gegen Ludwigsburg bestätigen.

Von Pit Meier

Dass er frei nach Louis van Gaal ein Feierbiest ist, das hat Sean Evans bereits unter Beweis gestellt. Nach dem Sieg von Ratiopharm Ulm gegen den MBC am vergangenen Samstag mischte sich der amerikanische Zweitmeter-Mann mit einem Megafon bewaffnet unter die Fans in der Orange-Zone. Den Nachweis seiner basketballerischen Qualitäten ist Evans dagegen bisher weitgehend schuldig geblieben: ganze zwei Pünktchen insgesamt in den beiden Spielen gegen Frankfurt und den MBC, dazu am Samstag wenigstens noch ein paar Rebounds. Sein Trainer Jaka Lakovic hat dafür eine Erklärung: „Durch die vielen Spiele in der Bundesliga und im Eurocup gab es wenig Gelegenheit, ihn im Training zu integrieren.“ Aber grundsätzlich ist sich der Slowene sicher: „Er kann es besser und er wird es bestimmt noch besser machen.“

