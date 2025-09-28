Gelungener Saisonstart: Ratiopharm Ulm schlägt Chemnitz

Die erste gute Nachricht gab es schon vor dem Spiel: Andreas Burkhardt, der Deutschland-Chef der Ratiopharm-Mutter Teva, verkündete auf dem Spielfeld, dass der Hauptsponsor sein Engagement um weitere fünf Jahre verlängert hat. Die Mannschaft von Ratiopharm Ulm sorgte anschließend bei der Saisoneröffnung in der Basketball-Bundesliga mit einem 94:81-Sieg gegen Chemnitz für weitere Glücksmomente.

Die Ulmer spielten ohne Bryce Brown, der im grauen Trainingsanzug beim Einwerfen ein bisschen mitmachte, aber offensichtlich angeschlagen ist. Seine Teamkollegen starteten zwar mit sehr hohem Tempo in dieses Eröffnungsspiel, in der Verteidigung waren die Ulmer aber leicht schläfrig. Nachdem sie nach fünf Minuten den vierten Dreier kassiert hatten und mit 13:20 hinten lagen, rüttelte ihr Trainer Ty Harrelson sie in einer frühen ersten Auszeit wach. Defensive war trotzdem beiderseits in diesem ersten Viertel nicht das große Thema, zum Ende dieses Spielabschnitts hieß es 27:27. Die 5300 Besucherinnen und Besucher wurden jedenfalls bis dahin bestens unterhalten und als Mark Smith seine Ulmer knapp vier Minuten nach dem Beginn des zweiten Viertels von draußen mit 35:33 in Führung warf, da waren die meisten von ihnen auch mit dem Spielstand zufrieden.

Das Spiel hatte sich inzwischen allerdings beruhigt, vorne passierte auf beiden Seiten längst nicht mehr so viel wie im ersten Spielabschnitt. Chemnitz traf zum Beispiel im gesamten zweiten Viertel keinen einzigen Dreier mehr und die Ulmer nahmen einen 42:38-Vorsprung mit in die große Pause. Dabei hatten sie zwar am eigenen Brett ein Problem: Chemnitz schnappte sich in der ersten Halbzeit zehn Offensiv-Rebounds. In der Gesamtbilanz schenkten sich aber die beiden Mannschaften beim Rebound nichts.

Die beste Nachricht gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit: Malik Osborne stand von Anfang an auf dem Parkett. Der Ulmer Center war gegen Ende des zweiten Viertels nach einem Zusammenprall liegen geblieben und am Knie behandelt worden. Doch absetzen konnten er und seine Mannschaft sich zunächst nicht, Kevin Yebo besorgte drei Minuten vor dem Ende des dritten Viertels mit einem Wurf aus der Halbdistanz sogar den 55:55-Gleichstand für Chemnitz. Bei einer Ulmer 68:64-Führung stand das Spiel vor dem Schlussabschnitt immer noch auf Messers Schneide.

Aber dann ging alles ganz schnell. Aus einer 70:68-Führung machten Chris Ledlum mit einem Dreier, Osborne mit einem Korbleger, Tobias Jensen mit einem Dunking und Len Schoormann mit zwei Freiwürfen innerhalb von zwei Minuten einen 79:68-Vorsprung, etwas mehr als fünf Minuten vor dem Ende hatte sich Ulm entscheidend abgesetzt.

Die besten Ulmer Werfer waren Nelson Weidemann mit 21, Chris Sengfelder mit 16 und Chris Ledlum mit ebenfalls 16 Punkten.