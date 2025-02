Größe ist auch im Basketball nicht alles

Ein Spiel wie das gegen den MBC und ein deutliches Endergebnis von 92:66 dürfte den Profis von Ratiopharm Ulm gutgetan haben nach einigen frustrierenden Erlebnissen wie dem Vorrunden-Aus im Basketball-Eurocup und der Derbyklatsche in Ludwigsburg. Wobei die Kräfteverhältnisse am Samstagabend nicht durchgehend so klar waren, wie es das nackte Resultat suggeriert.

Neben Tommy Klepeisz und Isaiah Roby fehlte im Spiel gegen die Mannschaft aus Sachsen-Anhalt auch Noa Essengue. Vor allem auf den großen Positionen war die Mannschaft von Ratiopharm Ulm damit arg dünn besetzt. Das glich sich aber ein Stück weit dadurch aus, dass beim Gegner der normalerweise beste Werfer Michael Devoe wegen einer Zehenverletzung ausfiel.

Ratiopharm Ulm gewinnt gegen den MBC

Jedenfalls legten die Hausherren vor etwa 5600 Zuschauern und Zuschauerinnen einen 11:0-Raketenstart hin. Dann allerdings meldete sich auch der MBC in diesem Spiel an und schaffte es, dieses bis zur großen Pause ausgeglichen zu gestalten. Kurzzeitig führten die Gäste sogar knapp mit 35:33, in die Kabinen ging es mit einem 38:36 für die Ulmer.

Die sorgten im dritten Spielabschnitt dann für klare Verhältnisse. Justinian Jessup und Tobias Jensen trafen innerhalb von dreieinhalb Minuten zusammen drei Dreier, insgesamt versenkten die Ulmer neun ihrer ersten elf Würfe aus dem Feld und gewannen dieses Viertel mit 29:11. Bei einer 20-Punkte-Führung (67:47) war die Partie schon zu Beginn des Schlussabschnitts entschieden. Sehenswert war dieses letzte Viertel trotzdem. In dem standen gegen Ende die Nachwuchskräfte Tobias Jensen, Alec Anigbata, Jordan Müller und Frederik Erichsen zusammen mit Nico Bretzel auf dem Feld, die Debütanten Müller und Erichsen erzielten bei dieser Gelegenheit ihre ersten Punkte in der Bundesliga.

Bester Werfer bei den Gastgebern war allerdings Alfonso Plummer mit drei verwandelten Dreiern bei fünf Versuchen und insgesamt 18 Punkten. Vier Rebounds sind auch nicht schlecht für einen Spieler, der großzügig gerechnet nur 1,85 Meter misst. Der kleinste Ulmer war jedenfalls damit deutlich effektiver als der größte Mann beim MBC. John Bryant kam in knapp 15 Minuten Einsatzzeit auf sechs Punkte und vier Rebounds. Mit seinen inzwischen 37 Jahren ist der Koloss aus Kalifornien halt doch nicht mehr ganz der Spieler, der in seiner Ulmer Zeit zweimal zum MVP der Basketball-Bundesliga gewählt wurde.

Letztlich war es natürlich ein Pflichtsieg. Die Ulmer waren gegen den MBC Favorit und das sind sie erst recht am kommenden Donnerstag (20 Uhr) bei der BG Göttingen. Das Tabellenschlusslicht hat ebenfalls am Samstagabend sein Spiel der wahrscheinlich letzten Chance beim Vorletzten in Frankfurt knapp mit 94:95 verloren. Bei nunmehr vier Siegen Rückstand auf den Aufsteiger aus der Mainmetropole dürfte die Messe für Göttingen bereits gelesen sein. Gegen die Ulmer und in allen der weiteren Spiele geht es nur noch um einen Abschied mit Anstand.

Ratiopharm Ulm: Plummer (18), Saraf (17), Jessup (13), Jallow (9), Jensen (9), Santos (7), Anigbata (6), Weidemann (3), Herkenhoff (3), Bretzel (3), Müller (2), Erichsen (2).

Beste Ulmer Dreierschützen: Jessup (3/3), Plummer (3/5).

Beste Ulmer Rebounder: Jallow (7), Santos (6).

Ulmer Trefferquote: 50 Prozent (32/64).

Ulmer Dreierquote: 45 Prozent (13/29).

Ulmer Freiwurfquote: 71 Prozent (15/21).

Beste Werfer beim MBC: Reaves (12), Tkachenko (9), Callison (9), Miller (8).