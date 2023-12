Im Eurocup gibt es für Ulm ein Wiedersehen mit Ex-Trainer Jaka Lakovic

Im Eurocup treffen die Basketballer von Ratiopharm Ulm am Dienstag auf den ungeschlagenen Spitzenreiter Gran Canaria - und auf ihren Ex-Trainer Jaka Lakovic.

Als ungeschlagener Tabellenführer der Eurocup-Gruppe B kommt Dreamland Gran Canaria am Dienstag (19 Uhr) nach Ulm. Zehn Spiele haben die Spanier bislang in diesem Wettbewerb bestritten, alle zehn gewonnen. Der Mann, der hinter dieser Erfolgsserie steht, ist an der Donau kein Unbekannter.

Im Juni 2022 hatte Jaka Lakovic nach drei Jahren als Cheftrainer von Ratiopharm Ulm eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag genutzt, um zum spanischen Spitzenklub zu wechseln. Damals waren die Ulmer durchaus traurig über diese Entscheidung. Im Nachhinein betrachtet, war es eine Win-win-Situation: Lakovic führte die Kanaren in der vergangenen Saison zum Gewinn des Eurocups, sein Nachfolger Anton Gavel die Ulmer zur deutschen Meisterschaft. Das erste Aufeinandertreffen war eine klare Angelegenheit: In Las Palmas gab eine 82:111-Klatsche für die Gäste, bei denen Center Trevion Williams krankheitsbedingt allerdings nicht mitgereist war auf die Insel.

Das sagen Jaka Lakovic und Tyron McCoy vor dem Duell

„Ulm ist ein Teil von mir, dort fühlen meine Familie und ich uns wohl und freuen uns auf viele bekannte Gesichter. Es ist ein großartiges Gefühl zurück zu sein“, sagt Lakovic mit großer Vorfreude auf das anstehende Spiel. Freilich ist ihm auch nicht verborgen geblieben, was Anton Gavel seit seinem Weggang entwickelt hat. Lakovic meint: "Es wird ein sehr schwieriges Spiel. Ulm ist stark gecoacht und spielt einen sehr attraktiven Basketball – sie stehen nicht umsonst in allen drei Wettbewerben so gut da.“ Insgesamt fünfmal trafen beide Mannschaften bis dato aufeinander, der einzige Heimsieg der Ulmer gelang am 25. Oktober 2017, ein 97:87-Erfolg. Ulms Co-Trainer Tyron McCoy, der auch schon Lakovic als Assistent zur Seite stand, sagt: "Gran Canaria ist eines der besten Offensivteams in Europa, gleichzeitig mit viel Talent und Erfahrung besetzt. Doch auch defensiv sind sie eines der besten Teams, üben früh Druck aus und können ein Spiel auf beiden Seiten des Feldes diktieren."