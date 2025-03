Isaiah Roby von Ratiopharm Ulm hat sich das Bein gebrochen

Was für ein Rückschlag: Isaiah Roby hatte sich nach seiner Verletzung am Handgelenk gerade wieder zurückgekämpft, beim Spiel in der Basketball-Bundesliga zwischen Ratiopharm Ulm und Alba Berlin am Sonntag (16.30 Uhr) sollte er sein Comeback feiern. Doch beim abschließenden Spiel im Training am Donnerstag brach sich Roby das rechte Bein und wurde in die Klinik gebracht. Die Saison ist für ihn damit beendet. Der Ulmer Trainer Ty Harrelson sagt: „Ich habe so etwas in meiner Karriere noch nie erlebt.“

