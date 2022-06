Basketball

19.06.2022

Jaka Lakovic: Ein guter Trainer und freundlicher Mensch verlässt Ratiopharm Ulm

Lokal Persönliche Erinnerungen an Jaka Lakovic, den die Fans in der Pandemie kaum kennenlernen durften.

Von Pit Meier

Jaka Lakovic war drei Jahre lang Trainer von Ratiopharm Ulm. Nur drei Jahre muss das in diesem Fall heißen, denn gerade auf dieser Position setzt der Basketball-Bundesligist eigentlich auf Kontinuität. Die Vorgänger Thorsten Leibenath und Mike Taylor waren jeweils acht Jahre im Amt. Zudem wurde die Ära von Lakovic bestimmt von der Corona-Pandemie. Die Ulmer Mannschaft spielte unter dem Slowenen oft in einer völlig leeren, manchmal in einer spärlich gefüllten und selten in einer vollen Halle. Die meisten Fans hatten dadurch kaum eine Chance, Jaka Lakovic näher kennenzulernen. Dass jetzt ein hervorragender Trainer geht, das werden sie dennoch wissen. Dass auch ein überaus freundlicher und liebenswürdiger Mensch Ratiopharm Ulm in Richtung des spanischen Spitzenklubs Gran Canaria verlässt, das können sie nur erahnen.

