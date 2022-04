Jetzt fällt bei Ratiopharm Ulm auch Philipp Herkenhoff aus

Es ist zu befürchten, dass auch für Philipp Herkenhoff die Saison beendet ist. Dafür haben die Ulmer im Hauptrunden-Endspurt einen wichtigen Vorteil.

Es war eine magische Basketball-Nacht in Bologna, auch wenn Ratiopharm Ulm im Viertelfinale des Eurocups trotz einer starken Leistung ausgeschieden ist. Thomas Klepeisz erinnert sich: „Eine tolle Kulisse, obwohl die Zuschauer uns Ulmern gegenüber sehr feindselig eingestellt waren. Man hat die Pfiffe gehört und man hat Mittelfinger gesehen. Aber es hat unheimlichen Spaß gemacht.“ Er und seine Teamkollegen können und müssen sich jetzt ganz auf die Bundesliga konzentrieren, in denen sich Ulm auf sein bekanntlich ebenfalls sehr begeisterungsfähiges Publikum verlassen kann. Die Hauptrunde endet nämlich mit vier Heimspielen: Am Freitag (20.30 Uhr) gegen Tabellenführer Bonn, am Sonntag (18 Uhr) gegen Crailsheim, am darauf folgenden Wochenende kommen nacheinander noch die Bayern und Gießen. Klepeisz freut sich darüber, dass zunächst keine weiteren Reisen anstehen: „Ich weiß gar nicht mehr, wie oft ich in den vergangenen Wochen nicht in meinem eigenen Bett geschlafen habe. Das zehrt an der Batterie und ich bin wirklich froh, dass jetzt wieder die gewohnten Abläufe einkehren.“

Das durchgehende Heimrecht ist sicher ein Vorteil für Ulm, dafür haben sich die seit dem Ausfall von Cristiano Felicio vorhandenen Probleme auf den großen Positionen verschärft. Philipp Herkenhoff hat schon in Bologna gefehlt, weil er sich im Training am Knie verletzt hatte und das wohl ziemlich schwer. Sein Trainer Jaka Lakovic wartet zwar noch auf eine genaue Diagnose, aber er befürchtet schon jetzt, dass auch Herkenhoff für den gesamten Rest der Saison raus ist. Für die Arbeit unter den Körben bleiben somit Nico Bretzel, der seine Sache im Eurocup sehr gut gemacht hat und Sean Evans, der nur in der Bundesliga spielen kann, der aber eben diese bekannte Freiwurf-Schwäche hat. Lakovic hat so seine Zweifel, dass da bei einem 33 Jahre alten Profi im Training auf die Schnelle noch was zu machen ist. „Damit müssen wir wohl leben“, befürchtet der Ulmer Trainer: „Natürlich werden die Gegner ihn zum Ende eines engen Spiels hin foulen. Es ist meine Aufgabe, das zu managen.“

Für die Spieler geht es außerdem darum, die Konzentration nach dem internationalen Aus hoch zu halten. „Wir dürfen jetzt nicht in ein Loch fallen“, sagt Thomas Klepeisz und verlässt sich dabei auf die Erfahrungen der vergangenen Wochen und Monate: „Immer wenn alle Leute gedacht haben, dass wir jetzt aber wirklich erschöpft sein müssen, dann haben wir sie überrascht und von irgendwoher neue Energie geholt. Ich hoffe doch, dass wir das auch diesmal schaffen.“