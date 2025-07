Karim Jallow verlässt Ratiopharm Ulm und geht nach Bologna

Dass er bei Ratiopharm Ulm bleibt, das galt als zunehmend unwahrscheinlich, der Name des neuen Arbeitgebers geisterte auch seit ein paar Tagen durch die Gerüchteküche. Am späten Montagnachmittag kam die offizielle Bestätigung: Karim Jallow verlässt nach vier Jahren den Basketball-Bundesligisten und wechselt nach Italien zum Euroleague-Teilnehmer Virtus Bologna. Zum Abschied sagte er: „Dieser Klub, diese Arena und diese Fans sind für mich etwas ganz Besonderes. Was wir auf dieser Reise gemeinsam erlebt haben, bleibt für immer. Es erfüllt mich mit großem Stolz ein Teil dieser Erfolgsgeschichte gewesen zu sein und viele Weggefährten Freunde nennen zu dürfen.“

Der bedeutendste Teil dieser Erfolgsgeschichte ist natürlich die erste und bisher einzige deutsche Meisterschaft von Ratiopharm Ulm vor zwei Jahren. Geschäftsführer Thomas Stoll kommentiert den Abgang des früheren deutschen Nationalspielers Jallow mit einem lachenden und einem weinenden Auge: „Er hat sich einen Platz in der Euroleague mehr als verdient und so hart es für uns ist – genauso freut es mich für ihn.“

In Bologna wird Jallow Teil einer Mannschaft, die mit hohen Ambitionen in die neue Saison geht. Zuvor haben die Italiener am vergangenen Wochenende bereits die Verpflichtung des bisherigen Bayern-Spielmachers Carsen Edwards gemeldet.