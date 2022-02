Basketball

vor 48 Min.

Legenden-Duell gegen Oldenburg: Absage ist nicht ausgeschlossen

Plus Gegen Oldenburg dürfen am Montagabend erstmals wieder bis zu 1250 Zuschauer in die Halle. Noch ist aber offen, ob Ratiopharm Ulm überhaupt antreten kann.

Von Pit Meier

Das Spiel zwischen Ratiopharm Ulm und Oldenburg hat alles, was nötig ist, um es zu einem ganz besonderen Spiel zu machen: Legendäre Schlachten in der Vergangenheit, erstmals dürfen nach Wochen wieder bis zu 1250 Zuschauer in die Halle und schließlich begegnen sich am Montag um 19 Uhr mit Per Günther und Rickey Paulding die beiden größten Legenden der Basketball-Bundesliga zum letzten Mal auf dem Parkett. Noch ist allerdings nicht sicher, ob dieses ganz besondere Spiel an diesem Tag überhaupt stattfindet. Der Ulmer Sportdirektor Thorsten Leibenath hält eine Verlegung wegen der vielen Ausfälle bei der eigenen Mannschaft für zumindest nicht ausgeschlossen.

