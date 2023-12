Basketball

Meister gegen Pokalsieger: Mehr geht im deutschen Basketball gerade nicht

Ratiopharm Ulm gegen Bayern München, da war doch was? Richtig! In der vergangenen Saison schaltete Ulm die Bayern auf dem Weg zur Meisterschaft aus.

Plus Die Ulmer Basketballer geben sich vor dem Spiel bei Bayern München selbstbewusst. Das Duell weckt Erinnerungen an den größten Erfolg der Vereinsgeschichte.

Anton Gavel spricht nicht gerne über die Vergangenheit und noch weniger über sich selbst. Dabei wäre es durchaus erwähnenswert, dass er 2018 als Spieler mit den Basketballern des FC Bayern München deutscher Meister und Pokalsieger geworden ist. Oder dass eben jener FC Bayern dann im Herbst 2022 der Gegner im ersten Punktspiel war, das Gavel als Cheftrainer von Ratiopharm Ulm bestritten hat. „Das ist schon eine Weile her und alles Geschichte“, sagt der 39-Jährige in der wöchentlichen Medienrunde vor dem erneuten Aufeinandertreffen mit den Münchnern in der Bundesliga am Sonntag (15 Uhr).

Es ist das Spitzenspiel, das Duell des Meisters mit dem Pokalsieger. „Eine weitere schwere Aufgabe für uns. Gerade mit der Vorgeschichte aus den Play-offs der vergangenen Saison“, sagt Gavel. Da kommt sie dann doch ins Spiel, die Vergangenheit. Ratiopharm Ulm klaute den Bayern im Frühjahr auf dem Weg zur Meisterschaft im Play-off-Halbfinale beide Auswärtsspiele und setzte sich mit 3:0 durch. Kein Wunder also, dass die Gastgeber auf Revanche aus sind.

