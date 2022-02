Basketball

vor 17 Min.

Nächste Hiobsbotschaft für Ratiopharm Ulm: Wie lange Cristiano Felicio ausfällt

Plus Basketball-Bundesligist Ratiopharm Ulm sorgt sich vor dem Heimspiel gegen Würzburg um Center Cristiano Felicio. Wie lange der Brasilianer ausfällt und warum Mitspieler Semaj Christon auch mal laut wird auf dem Spielfeld.

Von Pit Meier

So viel Transparenz bei Personal- und Gesundheitsthemen ist selten bei Ratiopharm Ulm. Cristiano Felicio habe sich im Spiel gegen Braunschweig am Dienstag durchaus schwer am Sprunggelenk verletzt, sagte Trainer Jaka Lakovic bei der Presserunde vor dem nächsten Spiel der Basketball-Bundesliga gegen Würzburg am Freitag (19 Uhr): „Wie ernsthaft es ist, das wissen wir noch nicht genau.“ Lakovic hält es jedenfalls durchaus für möglich, dass der Brasilianer mehrere Wochen lang ausfällt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen