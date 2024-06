Basketball

NBA-Drafts: Die beste Liga der Welt hat auch zwei Ulmer Spieler im Visier

Plus Die 30 Mannschaften der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA wählen bei den Drafts die Stars von morgen aus. Auch Pacome Dadiet und Juan Nunez dürfen hoffen.

Von Stephan Schöttl

Am 26. und 27. Juni erfüllt sich in New York für insgesamt 60 hochkarätige Talente ein Kindheitstraum. Erstmals stehen mit den Ulmern Juan Nunez und Pacôme Dadiet zwei Spieler eines deutschen Klubs gleichzeitig im NBA-Draft, an dem die 30 Teams der nordamerikanischen Profiliga in zwei Runden die Stars von Morgen auswählen.

Das Highlight der Sommerpause brachte bereits Legenden wie Michael Jordan, Larry Bird oder Dirk Nowitzki hervor. Die Anmeldung von Nunez und Dadiet untermauert die erfolgreiche Arbeit von Ratiopharm Ulm. „Wir waren einer der ersten Klubs, der sich der Nachwuchsentwicklung verschrieben und den Fokus auf die Ausbildung junger Talente gesetzt hat. Mittlerweile schlagen mehrere europäische Teams diesen Weg ein. Mit Juan und Pacôme haben wir nach Kilian Hayes und Jeremy Sochan zwei weitere Kandidaten, die vor dem Sprung in die NBA stehen. Es ist eine Seltenheit, dass zwei Spieler aus einem Team aufgelistet sind, in Deutschland sogar einmalig, da bislang nur vier Akteure direkt von der BBL in die NBA gedraftet wurden. Das macht uns enorm stolz und bestätigt unsere Vision. Wir freuen uns auf die Nacht und hoffen, dass beide die passende Franchise finden“ , erklärt Ulms Geschäftsführer Dr. Thomas Stoll. Dadiet wird von einigen Journalisten bereits als Erstrunden-Draft gesehen.

