Basketball

vor 32 Min.

Negativer PCR-Test: Warum Ulms Trainer Jaka Lakovic trotzdem daheim bleibt

Ulms Cheftrainer Jaka Lakovic (links) wird in Podgorica ein weiteres Mal von seinem Assistenten Tyron McCoy vertreten.

Plus Ratiopharm Ulm spielt im Eurocup in Podgorica, der Flieger hebt aber ohne Cheftrainer Jaka Lakovic ab. Wer gegen den Tabellenführer das Sagen hat.

Von Stephan Schöttl

Aufatmen bei den Basketballern von Ratiopharm Ulm: Nachdem ein Schnelltest am Sonntagmittag bei Coach Jaka Lakovic ein positives Ergebnis gezeigt hatte, musste die gesamte Mannschaft samt Betreuerstab am Montag zum PCR-Test. Die Ergebnisse waren allesamt negativ – auch das von Lakovic. Zum Eurocup-Auswärtsspiel am Mittwoch (19 Uhr) im montenegrinischen Podgorica ist der Cheftrainer trotzdem nicht mitgereist.

