Per Günther spielt auch nach der Karriere die Hauptrolle - in einer Doku

Ex-Basketballer Per Günther spielt jetzt die Hauptrolle in einer Doku über ihn.

Lokal Ein Filmteam hat den Profisportler für eine Doku in seiner letzten Saison mit Ratiopharm Ulm begleitet. Am Mittwochabend spielen seine Ex-Teamkollegen daheim gegen Göttingen.

„Es besteht die Möglichkeit, dass ich in ein paar Stunden arbeitslos bin“, sagt Per Günther nur wenige Augenblicke vor dem Ende seiner langjährigen Karriere als Profi-Basketballer. Es ist das dritte Spiel der Play-offs, Ulm spielt gegen Ludwigsburg – verliert und scheidet aus. Doch statt den Kopf in den Sand zu stecken, tobt die Halle: „Wir wollen den Günther sehen“, rufen die Fans. Denn nun ist klar: Nach insgesamt 14 Jahren für denselben Verein wird dieses Spiel Per Günthers letzter großer Auftritt sein. Es ist das Ende für eine Ulmer Basketball-Legende, für den Liebling der Fans, für eines der Gesichter der deutschen Basketballszene. Jetzt spielt er ein weiteres Mal die Hauptrolle. Nicht auf dem Feld, sondern in der rund 80-minütigen Dokumentation „Per“.

