Basketball

01.04.2022

Per Günther und John Bryant treffen sich zum letzten Mal auf dem Basketballfeld

Plus Beim Spiel gegen den MBC trifft der Ulmer Per Günther noch einmal seinen alten Kumpel John Bryant – Anlass für Erinnerungen an die glorreichen gemeinsamen Zeiten.

Von Pit Meier

Für alle Sportler kommt irgendwann ein letztes Mal. Cristiano Ronaldo und Lionel Messi werden im Spätherbst und Winter in Katar ihre jeweils letzte Fußball-Weltmeisterschaft spielen. Für Per Günther gibt es in seiner Abschiedssaison in der Basketball-Bundesliga sogar ganz viele dieser letzten Male: ein letztes Spiel gegen Bayern München, ein letzter Trikottausch mit Rickey Paulding, ein letzter frecher Spruch in einem Interview. Am Samstag (18 Uhr) wird der Kapitän von Ratiopharm Ulm beim Heimspiel gegen den Mitteldeutschen BC zudem ein letztes Mal seinem alten Kumpel John Bryant auf dem Parkett begegnen.

