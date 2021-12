Basketball

12:00 Uhr

Per Günther von Ratiopharm Ulm unter den Top-Ten

Karim Jallow (hinten) ist viel größer. Aber zu den Top-Ten der erfolgreichsten Werfer in der Basketball-Bundesliga gehört nicht er, sondern sein Ulmer Vereinskamerad Per Günther.

Plus Nach dem Sieg in Heidelberg gehört Per Günther zu den zehn besten Werfern der Geschichte. In den Charts stehen noch mehr Namen, die etwas mit Ulm zu tun haben

Von Pit Meier

Unter den Top-Ten der besten Werfer der Basketball-Bundesliga seit Einführung der digitalen Statistik vor mehr als 20 Jahren finden sich gleich fünf Menschen, die etwas mit Ratiopharm Ulm zu tun haben oder hatten. Auf Rang vier und damit am höchsten wird Chris Ensminger notiert, der bei Ulm im Nachwuchsbereich arbeitet und der in seiner Karriere 5438 Punkte erzielt hat. Siebter ist das frühere Ulmer Center-Denkmal John Bryant (4943), Achter ist Co-Trainer Tyron McCoy (4792) und Neunter Anton Gavel, der Trainer der Orange-Academy (4466). Neu auf Platz zehn: Per Günther. Der Kapitän von Ratiopharm Ulm traf beim 84:79-Sieg seiner Mannschaft in Heidelberg zwei Dreier und kommt damit auf 4415 Punkte.

