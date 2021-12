Ratiopharm UIm ohne Probleme im Basketball-Eurocup

Plus Ulm fertigt Gäste aus Frankreich ab. Das liegt auch an einem Mann, von dem sein Sportdirektor geradezu schwärmt

Wenn im April des kommenden Jahres die zähe Vorrunde im Basketball-Eurocup beendet ist, dann schaffen in jeder der zwei Gruppen acht von zehn Mannschaften den Einzug ins Achtelfinale. Die Prognose: Ratiopharm Ulm wird wahrscheinlich dazu gehören, Bourg en Bresse eher nicht. Zu krass war trotz des einigermaßen knappen Resultats von 96:86 der Leistungsunterschied zwischen dem Bundesligisten und den Gästen aus der ostfranzösischen Provinz.