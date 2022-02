Ratiopharm Ulm ärgert sich wieder über Zoran Dragic

Plus Vor zwei Jahren hat der Slowene die Ulmer über Nacht verlassen, jetzt entscheidet er im Eurocup mit seinen Dreiern das Spiel für Ljubljana.

Dieser Zoran Dragic hat schon vor ziemlich genau zwei Jahren für Ärger in Ulm gesorgt. Eine halbe Saison lang hat er damals für Ratiopharm Ulm gespielt und er war einer der heißesten Anwärter auf den Titel des wertvollsten Spielers der Basketball-Bundesliga. Quasi über Nacht wechselte er dann zum Euroleague-Teilnehmer Baskonia nach Spanien – wobei Dragic dabei nur von einer Ausstiegs-Option Gebrauch gemacht hat, die ihm die Ulmer selbst im Vertrag eingeräumt hatten. Nun hat der Slowene aus Ulmer Sicht erneut unangenehm auf sich aufmerksam gemacht. Der Bundesligist und Ljubljana, der aktuelle Verein von Dragic, lieferten sich im Eurocup ein spektakuläres, spannendes und begeisterndes Duell, aus dem Dragic die Luft raus ließ: Ein Dreier zur 97:92-Führung für die Slowenen rund anderthalb Minuten vor dem Ende, gleich einer hinterher zum 100:94 und der Weg zum 104:96-Sieg war frei für Ljubljana.