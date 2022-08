Ratiopharm Ulm angelt sich das nächste europäische Top-Talent

Ratiopharm Ulm verblüfft die Konkurrenz erneut mit einem spektakulären Wechsel. Das spanische Top-Talent Juan Nunez kommt von Real Madrid an die Donau - als frisch gebackener MVP der U20-Europameisterschaft.

Wie sie es bloß immer wieder machen? Erneut verblüfft Ratiopharm Ulm die Konkurrenz. In der vergangenen Saison war es NBA-Routinier Cristiano Felicio, der plötzlich in der Bundesliga auflief. Jetzt wechselt der erst 18-jährige Juan Nuñez Garcia von Real Madrid nach Ulm. Der Point Guard hat einen Dreijahresvertrag an der Donau unterschrieben. Bei der U20-Europameisterschaft wurde er jüngst zum wertvollsten Spieler des Turniers gewählt, gewann zudem mit der spanischen Nationalmannschaft die Goldmedaille.

Beeindruckend war die Art und Weise, wie er die spanische Mannschaft zum Titel führte. Mit 1,92 Metern gehört Nunez zu den groß gewachsenen Point Guards in Europa. Im Programm von Real Madrid ausgebildet, durfte er bereits 24 Mal in der höchsten Liga des Landes und zehnmal in der Euroleague für die Königlichen aufs Feld. Ulms Headcoach Anton Gavel freut sich: „Mit Juan holen wir jemanden, der bereits in jungen Jahren sehr viel erreicht und viele Mannschaften zum Erfolg geführt hat. Nebenbei hat er in der spanischen ACB und in der Euroleague seine Einsätze bekommen. Er konnte dabei von den besten Spielern Europas lernen. Bei uns soll er nun die nächsten Schritte machen und mehr Verantwortung übernehmen.“

Zurzeit bereitet er sich mit Spanien auf die EM vor

Nach der Saison 2021/2022 war der Vertrag von Nuñez in Madrid ausgelaufen. Obwohl ihm ein entsprechendes Angebot zur Verlängerung vorlag, entschied er, „die eigene Komfortzone zu verlassen“. Nun freut er sich auf Ulm: „Ich bin sehr glücklich darüber. Zunächst möchte ich dem Klub für die Gelegenheit danken, für dieses Team spielen zu dürfen. Vor allem geht mein Dank auch an Coach Anton Gavel für sein Vertrauen darauf, dass ich dieser Mannschaft helfen kann, wettbewerbsfähiger zu werden. Wir sind ein junges Team mit viel Ambition und Energie.“ Der 18-Jährige hat einen Vertrag für drei Jahre unterschrieben – mit entsprechenden Ausstiegsoptionen. Zurzeit bereitet er sich mit der spanischen Nationalmannschaft auf die Männer-EM vor.