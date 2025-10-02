Ratiopharm Ulm besteht den Härtetest gegen Oldenburg

Zwei Wettbewerbe, drei Spiele, drei Siege – Ratiopharm Ulm machte am Donnerstagabend mit dem 93:86-Erfolg in Oldenburg den Traumstart in die neue Basketballsaison perfekt und dabei wurde mit Bryce Brown ein Amerikaner bisher noch gar nicht eingesetzt. Dass die beinahe komplett neu formierte Mannschaft von Beginn an so gut funktionieren würde, das war nicht unbedingt zu erwarten. Das Spiel in Oldenburg war zudem eine Frage der Kraft und des Willens. Leicht fiel an diesem Abend nur zwei Tage nach der Eurocup-Aufgabe in Ankara wenig.

Der deutsche Vizemeister führte in der Oldenburger Ewe-Arena von Beginn an, auch dank der erfreulichen Kuriosität von zwei Dreiern von Center Malik Osborne in den ersten zweieinhalb Minuten. Nach einem Korbleger von Chris Ledlum anderthalb Minuten vor dem Ende des ersten Viertels war der Vorsprung sogar zweistellig (26:16). In die erste kurze Pause ging es allerdings nur mit einer 26:20-Führung. Oldenburg robbte sich zunächst weiter ran bis auf 27:28, führte dann nach dreieinhalb Minuten im zweiten Abschnitt sogar seinerseits erstmals an diesem Abend mit 33:32 und ein bisschen später mit 35:32. Die Ulmer wackelten nun, wahrscheinlich spürten sie jetzt auch das Spiel in Ankara. Jedenfalls kassierten sie mit der Sirene noch einen Dreier von Brian Fobbs zum 48:52-Halbzeitrückstand.

Der vergrößerte sich weiter und war beim 51:59 bereits leicht bedrohlich. Die Ulmer nahmen noch einmal alle Kraft zusammen und glichen bis zum Ende des dritten Viertels zum 70:70 aus. Wenig später leisteten die Oldenburger in Person von Christopher Clemons unfreiwillige Hilfe. Der war bis dahin mit 16 Punkten bester Werfer seiner Mannschaft. Aber nach drei Minuten im Schlussabschnitt holte sich Clemons zunächst in der Verteidigung gegen Len Schoormann sein viertes Foul ab und darüber regte er sich so sehr auf, dass es ein technisches und fünftes gleich noch oben drauf gab. Clemons war damit raus, Mark Smith und Schoormann trafen zunächst die drei Freiwürfe zur Ulmer 75:72-Führung.

Diese Schwächung steckten die Oldenburger noch weg, zwei Minuten vor dem Spielende verloren sie dann aber auch noch Eral Penn ebenfalls mit dem fünften Foul. Es folgten zwei Treffer von der Linie von Tobias Jensen, ein vergebener Oldenburger Dreier und ein Halbdistanzwurf von Malik Osborne zur Ulmer 91:85-Führung. Eine Minute und 18 Sekunden vor Spielende war so gut wie klar, dass Ratiopharm Ulm diesen Test für Kraft, Moral und Willen bestehen würde. Der nächste folgt am Samstag (18.30 Uhr) zuhause gegen Rostock.