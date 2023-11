Basketball

07:05 Uhr

Ratiopharm Ulm: Bloß nicht stolpern gegen das Schlusslicht aus Crailsheim

Plus Ulmer Basketballer treffen am Samstag als Tabellenführer der Bundesliga auf Schlusslicht Crailsheim. Das scheint eindeutig, birgt aber auch Gefahren.

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

Spätestens seit vergangenem Wochenende sollte Ratiopharm Ulm gewarnt sein. Die ganze Liga schaute verdutzt nach Berlin, wo Alba gegen den Mitteldeutschen BC eine historische 78:105-Heimklatsche kassiert hatte. Die Rollen schienen vor dem Spiel mindestens ebenso klar verteilt wie vor dem nächsten Duell des amtierenden Meisters. Ulm trifft am Samstag (18.30 Uhr) auf Crailsheim. Sprich: Der Tabellenerste empfängt den Letzten. Ratiopharm-Trainer Anton Gavel weiß freilich ganz genau, dass so eine Konstellation auch Gefahren birgt. Er sagt daher: „Es wird sicherlich ein schwieriges Spiel für uns. Wir müssen bereit sein, gegen eine Mannschaft, die kämpferisch auf hohem Niveau agieren wird, alles in die Waagschale zu werfen. Wir sind selbst dafür verantwortlich, wo dieses Spiel hingeht und wie wir das Geschehen gestalten.“

Crailsheim hat den Trainer gewechselt

Erschwerend kommt hinzu, dass Crailsheim nach dem völlig verpatzten Auftakt für den ersten Trainerwechsel der Saison sorgte. Der neue Headcoach Jussi Laakso musste bei seinem Einstand zwar eine 86:93-Heimniederlage gegen Heidelberg einstecken, das Team präsentierte sich aber viel stabiler als zuvor und führte bis Mitte des vierten Viertels.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen