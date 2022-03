Basketball: Ratiopharm Ulm gegen Bayern München fällt aus

Wegen eines Corona-Ausbruchs beim Gegner wird das Spiel Ulm gegen die Bayern abgesagt. Dabei wäre die Chance auf Karten so gut wie nie gewesen.

Ratiopharm Ulm gegen Bayern München – das wäre zweifelsohne der Höhepunkt des Basketballjahres gewesen. Die auf Sonntag (18 Uhr) angesetzte Partie wurde allerdings wegen eines Corona-Ausbruchs bei den Bayern kurzfristig abgesagt, einen Nachholtermin gibt es noch nicht. In der Mannschaft von München und im Umfeld waren ohnehin schon mehrere Personen in Quarantäne gewesen, jetzt sind nach einer Mitteilung des Vereins noch ein paar im Team sowie im Trainer- und Betreuerstab hinzugekommen. Auch aus dem großen Kader des FC Bayern München waren somit nicht mehr die mindestens erforderlichen acht Stammspieler übrig geblieben. Die Basketballfiliale des deutschen Fußball-Rekordmeisters stellte einen Antrag auf Spielverlegung, die Liga hat am Freitag zugestimmt. Derzeit ist bei den Bayern auch das Mannschaftstraining ausgesetzt.

Dabei gibt es einen Mann, der sich auf das Spiel in Ulm sicherlich ebenso sehr gefreut hätte wie auf jedes andere, das er wieder bestreiten kann. Mitten in der Halbfinal-Serie gegen Riesen Ludwigsburg in der vergangenen Saison wurde bei Paul Zipser eine Gehirnblutung festgestellt. Der frühere NBA-Profi musste sich einer komplizierten Operation am Kopf unterziehen, Familie und Verein bangten zwischendurch um das Leben des Nationalspielers. Nach neun Monaten hat Zipser Anfang März gegen Hamburg ein lediglich 15 Sekunden dauerndes Comeback für die Bayern gefeiert. Gegen Bonn stand er dann am vergangenen Dienstag schon mehr als 20 Minuten lang auf dem Parkett. Das Ulmer Publikum hätte ihn am Sonntag sicherlich gefeiert – es hat in solchen Situationen schließlich schon in der Vergangenheit seine Fairness bewiesen. Als vor etwa zehn Jahren Johannes Lischka vom damaligen Erzrivalen Tübingen wegen eines Hirntumors operiert wurde, da hatten die Fans in der Arena für ihn ein eigenes Transparent gebastelt.

Fraglich ist allerdings, wie viele Besucherinnen und Besucher überhaupt zum Südgipfel zwischen dem Tabellendritten und dem Ersten gekommen wären. Vor dem Krieg in der Ukraine war es quasi ein Ding der Unmöglichkeit, für ein Spiel zwischen Ulm und den Bayern im freien Verkauf Karten zu bekommen. Aber das Konsumverhalten auch der Sportfans hat sich geändert. Etwa 4200 Zuschauer hätten nach der 2G-Regel und mit FFP-Masken in die Ratiopharm-Arena gedurft. Am Freitagvormittag vor der Absage der Partie gab es noch ausreichend Karten und die Ulmer waren davon ausgegangen, dass bis kurz vor Spielbeginn ein paar Tickets verfügbar sind. Überspitzt formuliert: Der Mensch denkt inzwischen darüber nach, ob er sein Auto voll tankt oder zum Basketball geht.

Die nächste Gelegenheit, die Ulmer Mannschaft live zu erleben, besteht somit am kommenden Dienstag (19.30 Uhr) gegen Gran Canaria. Einmal mehr wird des für die Ulmer dann darum gehen, den Ausfall von Center Cristiano Felicio irgendwie zu kompensieren. Bei der Niederlage in Patras am vergangenen Dienstag hat zwischendurch eine Zonenverteidigung ganz gut funktioniert. Aber der Ulmer Trainer Jaka Lakovic relativiert: „Das lag nicht daran, dass wir das so toll gemacht haben. Sondern daran, dass der Gegner davon überrascht wurde.“