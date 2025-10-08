Ratiopharm Ulm gewinnt auch gegen Panionios Athen

Mark Smith war im Spiel des Basketball-Eurocups zwischen Ratiopharm Ulm und Panionios Athen so etwas wie der Held der letzten Sekunden. Dabei hätte er durchaus auch zum Sündenbock werden können.

Noch zwölf Sekunden auf der Uhr: Ulm führt mit 99:96 und hat den Ball. Zeit von der Uhr nehmen, sich foulen lassen und an die Linie gehen – fast alles darf in so einer Situation passieren. Nur eben kein Ballverlust, aber genau den leistete sich Smith und ermöglichte damit Jaylen Hands auf der Gegenseite noch einen ziemlich freien Dreier zum möglichen Ausgleich und zur Verlängerung. Der Wurf ging vorbei, Ulm bekam also tatsächlich noch einen Angriff und diesmal machte Smith seine Sache viel besser: Einwurf von der Grundlinie an den Rücken von Hands, der Ball prallt wie geplant zurück in die Hände des Ulmer Spielmachers und der legt ihn in den Korb. Man nennt es den Bauerntrick, vorgeführt wurde der auch von Dennis Schröder im EM-Finale gegen die Türkei. Ulm lag nach dem Korberfolg von Smith uneinholbar mit 101:96 vorne, Diego Garavaglia legte noch nach zum 103:96-Endstand in diesem überaus unterhaltsamen Offensivspektakel.

Das Spiel verlief im Prinzip nach einem Muster: Ulm zog immer wieder deutlich weg, zum Beispiel schon auf 15:4 nach vier Minuten. Dann kam Athen regelmäßig wieder ran, bevor sich der Bundesligist erneut absetzte. Einer der Gründe dafür, dass Ulm im wettbewerbsübergreifend fünften Saisonspiel den fünften Sieg feierte, war die Dreierquote: 16 Treffer bei 28 Versuchen von draußen, das ergibt starke 57 Prozent. Ein anderer Grund waren die nur neun Ballverluste und schließlich lieferte der deutsche Vizemeister vorne konstant ab: 28, 24, 25 und 26 Punkte waren die offensive Ausbeute in den einzelnen Vierteln. Das beeindruckte auch den Gästetrainer Luka Pavicevic. Der damals noch sehr knorrige und bärbeißige Montenegriner ist 2008 mit Alba Berlin deutscher Meister geworden, inzwischen wirkt er viel entspannter und er hat sich sogar einen rudimentären Charme zugelegt. Den ließ er am Dienstagabend spielen: „In Ulm wird nicht erste seit dieser Saison gute Arbeit geleistet.“

Ratiopharm Ulm: Sengfelder (20 Punkte), Ledlum (20), Weidemann (16), Smith (14), Jensen (13), Osborne (7), Brown (6), Garavaglia (5), Anigbata (2), Schoormann, Diakite.