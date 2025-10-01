Ratiopharm Ulm gewinnt das Duell Smith gegen Smith

Zur Presserunde vor der neuen Saison war auch Tobias Jensen geladen. Der tatsächlich erst 21 Jahre alte Däne sagte damals schmunzelnd: „Irgendwie bin ich immer der junge Typ.“ In der Partie im Basketball-Eurocup zwischen Ankara und Ratiopharm Ulm stellte Jensen unter Beweis, was für ein erwachsener und abgezockter Spieler er tatsächlich schon ist: Noch eine Minute und 50 Sekunden auf der Uhr: Jensen versenkt einen Dreier zur Ulmer 89:82-Führung. Noch 33 Sekunden zu spielen: Jensen legt von draußen nach und stellt auf 92:85 für seine Mannschaft. Die Entscheidung ist vor mehr als 4700 Zuschauern und Zuschauerinnen in der türkischen Hauptstadt gefallen, Ratiopharm Ulm gewinnt auch das zweite Pflichtspiel in dieser Saison mit 96:93. Jensen war aber nur einer von zwei Matchwinnern aufseiten des deutschen Vizemeisters.

Ansonsten war das Spiel zwischen Ankara und Ulm auch das Duell Smith gegen Smith. Bei Ankara spielt seit Beginn dieser Saison Jaleen Smith, in Deutschland kennt man ihn aus seiner Zeit in Ludwigsburg und Berlin sowie als wertvollster Spieler (MVP) der Saison 2020/21. Ulm hat einen Mark Smith. Beide haben sie im direkten Duell stark abgeliefert. Jaleen kam auf 17 Punkte, drei Rebounds, sieben Assists und drei Ballgewinne. Die Statistiken von Mark waren mit 23 Punkten, vier Rebounds sowie ebenfalls sieben Korbvorlagen und drei Steals noch ein bisschen besser. Dafür gab es ein Sonderlob seines Trainers Ty Harrelson: „Er hat unsere Mannschaft von Beginn an angeführt.“

Irgendwie war dieses Spiel auch ein Charaktertest und den bestanden die erneut ohne Bryce Brown spielnden Ulmer mit Bravour. Der Bundesligist behielt die Nerven, als Ankara unmittelbar nach der Halbzeit mit einem 16:7-Lauf aus einem 39:48-Rückstand ein 55:55 machte. Auch Foulprobleme und das krasse 43:22-Ungleichgewicht bei den Freiwürfen zugunsten von Ankara steckte Ulm unbeeindruckt weg. Harrelson sagte: „Wir haben gezeigt, dass wir eine Führung trotz schwieriger Umstände verteidigen können.“

Der Spielplan lässt den Ulmern keinerlei Verschnaufpause. Bereits am Donnerstag (20 Uhr) geht es in der Bundesliga in Oldenburg weiter und am Samstag (18.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen die Rostock Seawolves.

Ratiopharm Ulm: Smith (23 Punkte), Jensen (18), Weidemann (12), Sengfelder (11), Ledlum (10), Schoormann (9), Osborne (6), Garavaglia (4), Diakite (3), Anigbata, Faye.