Basketball

03.04.2022

Ratiopharm Ulm gewinnt mit Mühe gegen den MBC

Plus Basketball Sean Evans enttäuscht auch gegen den MBC. Dafür springt bei Ulm auf dieser Position ein junger Mann in die Bresche.

Von Pit Meier

Ratiopharm Ulm hat zum zweiten Mal gegen ein Kellerkind der Basketball-Bundesliga den Kopf gerade noch aus der Schlinge gezogen. Der 61:58-Sieg in Frankfurt vor etwas mehr als einer Woche wurde erst in den letzten Minuten festgezurrt, der 83:82-Heimerfolg gegen den Mitteldeutschen BC am Samstag sogar erst in den letzten Sekunden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen