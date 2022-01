Basketball

Ratiopharm Ulm: Hat Co-Trainer Tyron McCoy auch am Samstag das Sagen?

Plus Cheftrainer Jaka Lakovic und Kapitän Per Günther sind weiterhin krank. Genaueres sagt bei Ratiopharm Ulm vor dem Heimspiel gegen Chemnitz niemand.

Von Pit Meier

Eigentlich war Jaka Lakovic angekündigt als Gast in der Videokonferenz vor dem Spiel der Basketball-Bundesliga zwischen Ratiopharm Ulm und Chemnitz am Samstag (18 Uhr). Zugeschaltet war dann aber dessen Assistent Tyron McCoy, der Ulmer Cheftrainer ist immer noch krank – ebenso wie übrigens der Kapitän Per Günther. Der Verein spricht von Infekten, Informationen zum Thema Corona gibt es in diesem Zusammenhang mittlerweile nicht mehr.

