Ratiopharm Ulm hat leichtes Spiel mit Chemnitz

Das vermeintliche Spitzenspiel zwischen dem Tabellenzweiten und dem Dritten der Basketball-Bundesliga war tatsächlich eine einseitige Angelegenheit. Ratiopharm Ulm gewann am späten Sonntagnachmittag gegen Chemnitz haushoch mit 117:87 und profitierte dabei von einem ersten Viertel, in dem die Gastgeber wie im Rausch spielten und der Gegner komplett von der Rolle war. Neuzugang Nate Hinton feierte bei Ulm einen starken Einstand.

Irgendeiner fehlt bei Ulm fast immer. Justinian Jessup war zwar wieder dabei, nachdem er beim Spiel zuvor gegen Rostock noch wegen muskulärer Probleme hatte passen müssen. Dafür fiel diesmal der erkrankte Nelson Weidemann aus. Seine Teamkollegen erwischten aber auch ohne ihn einen Traumstart.

Nach viereinhalb Minuten nahm der Chemnitzer Trainer Rodrigo Pastore beim Stand von 14:2 für Ulm bereits seine erste Auszeit. Seine Schützlinge hatten bis dahin noch keinen einzigen Wurf aus dem Feld getroffen und das sollte noch sehr lange so bleiben. Bei Pastores zweiter Halbzeit war das Spiel fast acht Minuten alt, Ulm führte mit 28:4 und Chemnitz hatte aus dem Feld immer noch rein gar nichts zustande gebracht. Acht Sekunden vor dem Ende des ersten Viertels traf dann endlich zum ersten und einzigen Mal in diesem Spielabschnitt aus dem Spiel heraus Jacob Gilyard für Chemnitz und prompt bat der Ulmer Trainer Ty Harrelson zu einem Meinungsaustausch. Zur ersten kurzen Pause leuchtete trotzdem ein Ulmer 34:8-Vorsprung von der Anzeigetafel. Es kommt nicht oft vor, dass im Basketball ein Spiel so früh schon entschieden ist.

Eine weitere Ulmer Auszeit war fällig, nachdem die Führung unter die 20-Punkte-Marke gerutscht war (38:19). Das Kontentrations- und Intensitäts-Level stimmte dann vorübergehend wieder, die Ulmer setzten sich auf mehr als 30 Punkte ab (54:23). Nach einem 13:2-Lauf von Chemnitz zum Ende des zweiten Spielabschnitts mussten sie sich aber mit einer 56:36-Halbzeitführung begnügen.

Die trotzdem ohnehin schon schwierige Aufgabe für Chemnitz war dann endgültig unmöglich geworden, nachdem sich Jeff Garrett bereits Mitte des dritten Viertels ein bisschen zu heftig bei den Schiris beschwerte und dafür sein fünftes Foul kassierte, womit der Arbeitstag für ihn beendet war. Bei Chemnitz war eben jetzt jede Menge Frust im Spiel. Noch vor dem Ende dieses Viertels verabschiedete sich auch Trainer Pastore mit zwei technischen Fouls innerhalb weniger Sekunden. Den Ulmern konnte das schnuppe sein, sie spielten ihr Ding bis zum Ende runter und machten wie von den Fans gefordert die 100 ganz locker voll.

Nate Hinton feierte in knapp 14 Minuten Einsatzzeit mit zehn Punkten und sieben Rebounds einen starken Einstand. Einen weiteren Korbleger hätte er eigentlich machen müssen und ein Dunking auch erfolgreich abschließen. Aber einmal war Justinian Jessup im zweiten Versuch erfolgreich und einmal Ben Saraf. Die Punkte gingen deswegen jeweils trotzdem an Ulm.

Beste Ulmer Werfer waren Ben Saraf mit 24, Alfonso Plummer mit 18 und Justinian Jessup mit 17 Punkten.