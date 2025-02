Ratiopharm Ulm hat leichtes Spiel mit Göttingen

Pflichtsiege muss man auch erst einmal holen. Ratiopharm Ulm hat das mit einem 91:72 in Göttingen dem Ergebnis nach sicher erledigt. Wobei der Favorit in der zweiten Halbzeit vom fast sicheren Absteiger aus der Basketball-Bundesliga so gut wie gar nicht gefordert wurde.

Neben Tommy Klepeisz fehlte bei den Ulmern weiterhin auch Isaiah Roby, dafür war Noa Essengue zurück und mit seiner Startformation sorgte Trainer Ty Harrelson für eine Überraschung: Von Beginn an dabei war Tobias Jensen, der sich das mit seiner starken Leistung im Heimspiel gegen den MBC am vergangenen Samstag verdient hatte. Er und seine Teamkollegen starteten wirklich nicht gut in die Partie: Offensivfouls, Ballverluste, zwei schnelle Fouls von Karim Jallow. Trotzdem führte Ulm nach etwas mehr als drei Minuten mit 8:0 und bei Göttingen war bereits eine Auszeit fällig. An den Kräfteverhältnissen änderte sich dadurch nichts. Ulm zog mit überschaubarem Aufwand noch ein bisschen weiter weg, Göttingen erzielte erst nach mehr als fünf Minuten den ersten Korb aus dem Feld. Nach dem ersten Viertel lag der Favorit mit 26:15 vorne in einem bis dahin zähen, ständig unterbrochenen und deswegen sehr unattraktiven Spiel. Die krasseste von vielen Fehlleistungen auf beiden Seiten: Der Göttinger Marcus Shaver befördert den Ball beim Einwurf von der Grundlinie direkt ins Seitenaus.

Ein Basketballfest wurde auch in der Folge nicht draus. Zur Halbzeit und nach bereits fast einer Stunde Spielzeit war der Ulmer Vorsprung sogar wieder leicht auf 47:38 geschmolzen. Das Beste bis dahin aus Sicht des Favoriten: Das sichere Gefühl, dass es gegen diesen Gegner unabhängig von der eigenen Leistung auf jeden Fall reichen würde.

Wobei die Ulmer Vorstellung in der zweiten Halbzeit schwierig einzuordnen ist. Schlichtweg deswegen, weil das, was Göttingen nun ablieferte, nicht mehr bundesligatauglich war. Drei Ballverluste leistete sich der Gastgeber innerhalb von genau 37 Sekunden und früh im dritten Viertel war das Ding bei einer Ulmer 16-Punkte-Führung (58:42) bereits durch. Spätestens von da an war es eine eindeutige und einseitige Angelegenheit mit Beteiligung der Ulmer Nachwuchsspieler Alec Anigbata und Frederic Erichsen.

Beste Ulmer Werfer waren Ben Saraf, Justinian Jessup und Marcio Santos mit jeweils 14 Punkten.