Ratiopharm Ulm holt das nächste Riesentalent

Noa Essengue und Ben Saraf haben sich wie erwartet in die NBA verabschiedet, jetzt meldet Ratiopharm Ulm die Verpflichtung des nächsten Talents: Der erst im April 18 Jahre alt gewordene Italiener Diego Garavaglia hat beim Basketball-Bundesligisten einen Dreijahresvertrag unterschrieben. Ob er tatsächlich so lange für Ulm spielt, das bleibt natürlich abzuwarten.

Garavaglia kommt von Armani Mailand, dem Euroleague-Teilnehmer mit einem geschätzten Etat von 40 Millionen Euro. In der ersten italienischen Liga kam er bereits zu ein paar Kurzeinsätzen, vorwiegend wurde der Teenager aber in Mailand in der zweiten Mannschaft und in den Jugendteams eingesetzt.

Auf sich aufmerksam gemacht hat er außerdem bei den beiden Nextgen-Euroleague-Turnieren. Beim Finalturnier in Abu Dhabi erreichte sein Team, auch wegen Garavaglias 19 Punkten, 5,5 Rebounds, 1,5 Blocks und 5 Korbvorlagen im Schnitt das Finale. Das verloren die Italiener knapp gegen Zalgiris Kaunas. Mit der italienischen U-16-Nationalmannschaft gewann Garavaglia bei der Europameisterschaft 2023 Silber. Ein Jahr später sammelte er bei der U-17-Weltmeisterschaft in der Türkei seine zweite Silbermedaille ein.

Es war deswegen nicht ganz einfach, Garavaglia zu einem Wechsel nach Ulm zu bewegen, auch einige italienische Erstligisten sollen stark an ihm interessiert gewesen sein. Der Bundesligist leistete Überzeugungsarbeit vor Ort. Beim dritten Halbfinalspiel der abgelaufenen Saison gegen Würzburg saß der junge Italiener mit seiner Familie und seinem Berater auf der Tribüne der Ratiopharm-Arena und schnupperte die Atmosphäre, am nächsten Tag gab es für die Gäste aus Italien eine Führung durch den Orange-Campus.

In Ulm ist der 2,01 Meter große Flügelspieler durchaus für die Bundesliga eingeplant. Thorsten Leibenath sagt: „Er ist bereits jetzt in der Lage, unser Profiteam zu verstärken.“