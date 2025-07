Ratiopharm Ulm holt den ersten Hochkaräter

Teile der Anhängerschaft von Ratiopharm Ulm waren schon unruhig geworden: Mit Ben Saraf, Noa Essengue, Justin Jessup und Karim Jallow verlassen mehrere Leistungsträger den deutschen Vizemeister im Basketball, auf der Habenseite standen nur drei Talente als Neuzugänge. Am Montag meldete der Bundesligist dann aber die erste Verpflichtung eines Hochkaräters. Es ist der 25-jährige US-Amerikaner Mark Smith, der 2022/23 für Göttingen eine herausragende Saison gespielt hat.

Mark Smith hat gegen Ratiopharm Ulm 28 Punkte gemacht

Seine Qualitäten stellte Smith schon im allerersten Bundesligaspiel dieser Saison gegen den späteren deutschen Meister unter Beweis. Zum Göttinger 93:84-Sieg in der Ratiopharm-Arena steuerte er 28 Punkte, acht Rebounds und sieben Korbvorlagen bei. Am Ende dieser Spielzeit waren es im Schnitt beinahe 17 Punkte. Erstaunlich aber vor allem: Smith schnappte sich mehr als sieben vom Brett abprallende Bälle und war damit vor den Spezialisten Freddie Gillespie (Bayern München) und Bruno Caboclo (Ulm) der beste Rebounder der Liga – als Aufbauspieler mit einer für Basketball-Verhältnisse bescheidenen Körpergröße von 1,93 Metern. Der Ulmer Sportdirektor Thorsten Leibenath sagt dazu: „Wenn man sich Marks Spielweise anschaut, ist natürlich ungewöhnlich, wie stark er sich beim Rebound präsentiert. Das ist allerdings bezeichnende für seine komplette Performance.“

Die beiden vergangenen Jahre verbrachte Smith beim spanischen Erstligisten Saragossa und in Japan bei Nagasaki Velca. Nun wollte er zurück nach Europa, idealerweise zu einer Mannschaft, mit der er sich für die NBA und die Euroleague empfehlen kann. Leibenath hatte diesbezüglich gute Argumente: Saraf und Essengue spielen künftig in der NBA, Jallow mit Bologna und Jessup mit den Bayern in der Euroleague.

Möglicherweise bekommen sie es in der europäischen Königsklasse in der nächsten Saison mit Marcio Santos zu tun. Der brasilianische Center der Ulmer wird schon seit Tagen mit Maccabi Tel Aviv in Verbindung gebracht. Auf seiner Position haben die Israelis jedenfalls Bedarf, nachdem mit Trevion Williams ein weiterer ehemaliger Ulmer von Tel Aviv in die Türkei zu Bahcesehir Istanbul gewechselt ist. Der wahrscheinliche Abschied von Santos heizt auch in Ulm die Gerüchteküche weiter an. Als Nachfolger wird mit Nathan Mariano ein anderer Brasilianer gehandelt. Er wäre der sechste bei Ratiopharm Ulm innerhalb von fünf Jahren.