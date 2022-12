Ratiopharm Ulm holt Routinier als Anführer für die junge Mannschaft

Plus Der US-Amerikaner Brandon Paul läuft künftig für den Basketball-Bundesligisten Ratiopharm Ulm auf. Der 31-Jährige soll mit seiner Erfahrung weiterhelfen.

Den Markt hatten sie in den vergangenen Wochen schon sondiert. Auf der Suche nach einem Routinier, der die junge Mannschaft anführen soll. Jetzt ist Basketball-Bundesligist Ratiopharm Ulm fündig geworden und hat mit dem 31-jährigen Brandon Paul einen US-Amerikaner verpflichtet. Er gilt als Allrounder und soll die Position besetzen, die zuletzt nach der Trennung von Matt Mobley vakant geworden war.