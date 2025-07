Ratiopharm Ulm im Pokal gegen Alba Berlin

Die Top-Acht der vergangenen Saison in der Basketball-Bundesliga greifen erst im Achtelfinale ins Pokalgeschehen ein, das gilt natürlich auch für den deutschen Vizemeister Ratiopharm Ulm. Die Ulmer mussten sich somit am Dienstag bei der Auslosung der beiden ersten Runden ein ganzes Weilchen gedulden, bis sie wussten, auf wen sie am 18. oder 19. Oktober treffen. Es wurde schließlich mit Alba Berlin ein Hammer-Gegner und auswärts muss Ratiopharm Ulm auch noch antreten.

Hinzu kommt, dass die Berliner mächtige Revanchegelüste verspüren dürften. In der Viertelfinal-Serie der abgelaufenen Saison war die einstige deutsche Basketball-Großmacht schließlich glatt in drei Spielen an den Ulmern gescheitert.

Die ihrerseits wollen endlich auch wieder im Pokal eine gute Rolle spielen. In der vergangenen Saison war dieser Wettbewerb für Ratiopharm Ulm schon nach dem Achtelfinale und einer 100:103-Niederlage in Bamberg beendet.