Ratiopharm Ulm kooperiert mit japanischem Topklub

Der japanische Top-Club Chiba Jets und Basketball-Bundesligist Ratiopharm Ulm starten in eine transkontinentale Kooperation. Die Zusammenarbeit erstreckt sich dabei vom Wissenstransfer über gemeinsame Spiele bis hin zur Erschließung kommerzieller Partnerschaften.



Basketball boomt nicht nur in Europa – auch in Asien nimmt der Sport eine rasante Entwicklung. Ganz vorne dabei sind die Chiba Jets, der japanische Meister 2021, Vizemeister 2018, 2019 und 2023, außerdem East-Asia-Superleague-Champion 2024. Im selben Jahr bezog das Team die neue, supermoderne LaLa-Arena, eine Halle mit Platz für mehr als 10.000 Zuschauer und Zuschauerinnen.

Bereits seit einigen Monaten liefen die Gespräche zwischen beiden Vereinen. Geschäftsführer und General Manager Yuta Ikeuchi von den Chiba Jets hat bereits den Orange-Campus besucht. Auch am Rande der NBA-Summerleague in Las Vegas haben sich die Verantwortlichen beider Vereine wieder zu Gesprächen getroffen. Demnächst steht die Reise der Ulmer Verantwortlichen nach Tokio an. Auch im sportlichen Bereich haben sich die Clubs bereits ausgetauscht. So reiste eine Jugendmannschaft aus Funabashi zum Austausch nach Deutschland und die Ulmer Jugend verbrachte beeindruckende Tage in Japan.

Für den Ulmer Geschäftsführer Dr. Thomas Stoll ist diese Partnerschaft eine gemeinsame Investition in die Zukunft: „Zusammen können wir viel bewegen. Die Chiba Jets haben eine beeindruckende Entwicklung hinter sich. Bei den ersten Gesprächen hat mein Kollege Yuta Ikeuchi immer wieder betont, dass sie von uns lernen möchten. Ich bin allerdings fest davon überzeugt, dass wir diejenigen sein werden, die von den Chiba Jets sehr, sehr viel lernen können.“ Der General Manager des japanischen Top-Clubs freut sich seinerseits auf den gemeinsamen Weg: „Es ist uns eine große Freude, die Partnerschaft mit ratiopharm ulm, einem Spitzenclub der BBL mit weltweiten Erfolgen in der Nachwuchsförderung, bekannt zu geben. Ratiopharm Ulm ist nicht nur eine der führenden Mannschaften in Deutschland, sondern hat auch zahlreiche NBA-Spieler hervorgebracht. Durch die im vergangenen Jahr begonnenen Projekte im Jugendbereich haben wir wertvolle Erfahrungen gesammelt und Gespräche über eine enge Zusammenarbeit auf Profi-Ebene geführt, die nun in diese offizielle Partnerschaft münden.“

Die Heimatstadt der Chiba Jets ist die japanische Großstadt Funabashi. Die Küstenstadt liegt in der Präfektur Chiba etwa 20 Kilometer östlich von Tokio und zählt über 640.000 Einwohner. Die Großstadt verfügt über eine ausgezeichnete Verkehrsanbindung an Tokio und ist Teil der Metropolregion, was sie zu einem attraktiven Wohn- und Arbeitsort macht. Das Basketballteam der Chiba Jets ist das sportliche Aushängeschild der Großstadt und bekannt für eine große Fanbasis. (AZ)





