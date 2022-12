Ratiopharm Ulm liefert ein Offensiv-Spektakel auf internationaler Bühne

Im Eurocup gewinnen die Ulmer Basketballer 110:98 gegen JL Borg en Bresse. Gegen die Franzosen muss Yago dos Santos frühzeitig vom Feld.

Trainer Anton Gavel brachte es nach der Partie auf den Punkt: „Es war eine Offensivschlacht mit starken Quoten auf beiden Seiten.“ Dazu hätte eigentlich schon ein Blick auf das blanke Ergebnis gereicht, denn ein 110:98 ist im Basketball eher unüblich. Aber auch das restliche Zahlenwerk zum Eurocup-Heimsieg von Ratiopharm Ulm gegen Tabellenführer Mincidelice JL Bourg en Bresse aus Frankreich sprechen Bände.

Beispielsweise sechs Akteure in Reihen der Gastgeber, die zweistellig punkteten. Oder auch eine Dreierquote von über 50 Prozent, mit 19 Treffern bei 36 Versuchen. Ratiopharm Ulm hatte bereits zur Pause die 60-Punkte-Marke geknackt und gab das Tempo des Spiels vor.

Nur knapp 2000 Fans in der Ratiopharm-Arena

Zum Auftakt sahen die etwas mehr als 2000 Zuschauerinnen und Zuschauer in der Ratiopharm-Arena ein munteres und anfangs noch recht ausgeglichenes Scheibenschießen beider Mannschaften. Die Hausherren setzten in der Folgezeit auch unter dem Korb mit ihrem Nachwuchs-Center Antonio Dorn Akzente und verschafften sich durch einen 8:2-Lauf erstmals ein Punktepolster. 31:26 stand es nach dem ersten Viertel. Auch Neuzugang Brandon Paul hatte seinen Anteil daran. Er zeigte mit drei aufeinanderfolgenden Dreiern, weshalb ihn die Ulmer Verantwortlichen auf dem Zettel hatten und letztlich verpflichteten. Genau diese Sicherheit von der Dreipunktelinie hatten die als besondere Qualität des US-Amerikaners erwähnt. Das Ergebnis: die bis dato höchste Führung (48:32,14.). Das Offensivspektakel ging beim Stand von 63:47 in die Pause.

Auf dem Spielfeld wird es in der zweiten Halbzeit hitziger

Zurück aus der Halbzeit ging es weiter im Akkord – auf Ulmer Seite mit Yago Dos Santos, Tommy Klepeisz, Robin Christen, Karim Jallow und Antonio Dorn. Während Bourg en Bresse unter Zugzwang kam und sich die Partie zunehmend hitziger gestaltete, hielten die Hausherren ihre Quoten weiter aufrecht. Erneut traf Paul von außen und baute die Führung (79:59, 26.) auf zwischenzeitlich 20 Punkte aus. Dann schien es allerdings, als würde den Ulmern allmählich die Kraft ausgehen. „Speziell am Ende des dritten Viertels haben wir defensiv die Kontrolle verloren, was in vielen Fällen auch in die falsche Richtung gehen kann“, meinte Coach Gavel nach dem Spiel. Doch es war an diesem Abend der einzige Makel im Spiel seiner Mannen. Man sei glücklich über den Sieg, sagte der Chefanweiser.

Doch große Freude wollte trotzdem nicht aufkommen. Denn Verantwortliche und Mitspieler machten sich Sorgen um ihren besten Werfer an diesem Abend: In einem Duell wurde Yago dos Santos (er kam insgesamt auf 18 Punkte) in der Schlussphase harsch angegangen und verletzte sich am Knöchel, musste von seinen Mitspielern gestützt das Feld verlassen. Ein Diagnose steht noch aus.