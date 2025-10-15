Ratiopharm Ulm meldet sich postwendend zurück

Ratiopharm Ulm verfuhr nach der Maxime: Gar nicht erst ans Verlieren gewöhnen. Nach der ersten Saisonniederlage in der Bundesliga am vergangenen Samstag beim MBC meldete sich der deutsche Vizemeister am Mittwochabend im Basketball-Eurocup im litauischen Panevezys mit einem 98:94-Sieg zurück, der in den letzten Minuten allerdings massiv gefährdet war.

Nach einem Dreier von Mohamed Diakite lagen die Ulmer zweieinhalb Minuten vor dem Ende des ersten Viertels bereits zweistellig vorne (22:11). Nach diesem Spielabschnitt hieß es 28:17 für den Bundesligisten. Ein bisschen näher kamen die Litauer zu Beginn des zweiten Viertels kurzzeitig ran. Aber Ulm hielt stets mindestens einen Fünfpunkte-Vorsprung, obwohl beim Gegner jetzt auch ein paar Dreier fielen. Bis zur Halbzeit bekamen die Ulmer die Angelegenheit sowieso wieder vermeintlich eindeutig geregelt. Die in der Offensive bislang beste Mannschaft in diesem Wettbewerb machte vorne einmal mehr mächtig Alarm, in die Kabine ging sie mit einer 61:42-Führung.

Dann wurde es aber doch noch sehr eng. Kurz vor dem Ende des dritten Viertels waren die Litauer plötzlich auf bereits fünf Punkte ran (70:75), Bryce Brown versenkte dann zwar mit der Sirene einen Dreier zum 80:71 für Ulm. Aber der Bundesligist tat sich jetzt weiterhin ganz schwer. Bei einer 90:86-Führung stand das Spiel zwei Minuten vor dem Ende auf Messers Schneide, ehe Mark Smith mit einem schwierigen Dreier zum 93:86 dann doch den Deckel drauf machte. Die folgenden Wackler seiner Mannschaft wurden nicht mehr bestraft.

18 Punkte und fünf Rebounds steuerte bei Panevezys übrigens Augustine Rubit bei. Der war in der Saison 2016/17 Teil der Ulmer Rekordmannschaft. (Bild: nordphoto)

Beste Ulmer Werfer: Ledlum (26), Jensen (13), Brown (12).