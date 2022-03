Basketball

Ratiopharm Ulm muss wohl die ganze Saison auf Felicio verzichten

Plus Für Cristiano Felicio dürfte im Basketball die Saison beendet sein. Ratiopharm Ulm schlägt sich im Eurocup auch ohne ihn wacker, aber zum Sieg reicht es nicht ganz.

Von Pit Meier

Cristiano Felicio bewegte sich mit Hilfe einer Art Dreirad durch die Halle, den lädierten linken Fuß auf dem Gefährt liegend. Sportdirektor Thorsten Leibenath bestätigte im Interview mit Magenta-Sport das, was angesichts dieser Bilder ohnehin zu vermuten war: Es wäre überraschend, wenn der Center von Ratiopharm Ulm in dieser Saison noch zurück kommt. Womit sich automatisch die Frage stellt, ob Felicio jemals wieder ein Spiel für den Basketball-Bundesligisten bestreiten wird. In Ulm hat er ja nur einen Einjahres-Vertrag unterschrieben und die Ambitionen eines Mannes, der in der NBA 34 Millionen Dollar verdient hat, sie sind eigentlich höher. Aber so bitter das für den Spieler ist, so klar sind die Mechanismen des Profigeschäfts: Die schwere Verletzung und die viele Wochen dauernde Pause von Felicio erhöhen die Ulmer Chancen, dass er möglicherweise sogar bleibt.

