Ratiopharm Ulm präsentiert den Nachfolger von Marcio Santos

Einen Tag, nachdem der Wechsel von Marcio Santos zu Maccabi Tel Aviv bekannt wurde, hat Ratiopharm Ulm seinen Nachfolger auf der Centerposition präsentiert: Es handelt sich (vorerst) nicht um den Brasilianer Nathan Mariano, sondern um einen 2,06-Meter-Mann, der in der Basketball-Bundesliga bereits bekannt ist. Der 27-jährige US-Amerikaner Malik Osborne war im Januar von Rostock nachverpflichtet worden.

Irgendwie scheint der Grundsatz zu gelten: Tu Ratiopharm Ulm richtig weh und Du wirst irgendwann für Ratiopharm Ulm spielen. Das ist bei Mark Smith so, der in der Saison 2022/23 für Göttingen 28 Punkte gegen Ulm gemacht hat und am Montag als Neuzugang vorgestellt wurde. Das ist auch bei Malik Osborne so. Unter anderem seine 18 Punkte und acht Rebounds führten Ende März zur Ulmer 67:85-Niederlage in Rostock. Für die Play-ins hat es letztlich gereicht für Rostock, die Play-offs fanden nach einer Niederlage in der Qualifikation gegen Oldenburg ohne die Mannschaft von der Ostsee statt. Die Zahlen von Osborne am Saisonende: Im Schnitt 12,6 Punkte bei guten Wurfquoten (56,7 Prozent Zweier, 34,9 Prozent Dreier, 75,4 Prozent Freiwürfe) und mit beinahe acht Rebounds die Nummer drei in der Liga. Die Ulmer bekommen also wohl einen grundsoliden und vielseitigen Mann.

Osborne ist in seiner Karriere schon ziemlich rum gekommen: Nach vier Jahren am College in Florida Summerleague in Las Vegas, dann erste griechische Liga in Rhodos, von dort als Aushilfsspieler nach Chemnitz, dann zurück nach Griechenland zu Patras und erneut in die Summerleague. Über Frankreich (Limoges) ging es dann nach Rostock.