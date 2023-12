Ratiopharm Ulm stoppt im Eurocup die starke Serie des Titelverteidigers

18 Siege in Folge hatte Gran Canaria seit Februar 2023 im Eurocup gefeiert - dann ging es nach Ulm. Und dort fand das spanische Top-Team seinen Meister.

Es scheint momentan ihre Mission zu sein, beeindruckende Erfolgsserien zu stoppen. Am Samstag fügten die Basketballer von Ratiopharm Ulm im nationalen Pokal-Wettbewerb den Niners Chemnitz nach 17 Siegen in Folge wieder eine Niederlage zu. Am Dienstagabend stoppten sie im Eurocup den Lauf von Titelverteidiger Gran Canaria, der seine bis dato letzte Pleite auf internationalem Parkett im Februar 2023 kassiert hatte. Mit 103:99 setzte sich der deutsche Meister gegen die Spanier durch.

Karim Jallow meinte: „Dieses Team hat Charakter. Jeder, der auf dem Platz war, hat uns das gegeben, was wir in diesem Moment gerade gebraucht haben.“ Treffender könnte man es nicht zusammenfassen. Mal war es die Genialität von Trevion Williams, mal die individuelle Klasse von Figueroa. Ein anderes Mal beeindruckten Juan Nunez und Pacome Dadiet mit ihrer jugendlichen Unbekümmertheit. Dass es teilweise vogelwild zuging, der eine oder andere großes Risiko ging und die Fehlerquote in die Höhe trieb? Alles geschenkt an diesem Abend!

Zur Pause führt Gran Canaria noch mit 49:44

Von Beginn an gingen beide Mannschaften hohes Tempo. Das erste Viertel, im Hinspiel noch ein Debakel für die Ulmer, lief deutlich besser. 20:24 hieß es nach den ersten zehn Minuten eines attraktiven Basketballspiels. Im zweiten Viertel ging es auf gleichem Niveau, mit gleichem Tempo weiter. Sorgenkind war in dieser Phase allerdings die Arbeit unter dem Korb. Vorn holten sich die Spanier in der Defensive die Rebounds, hinten brachten die Ulmer den Ball nicht weg. Oftmals bekam Gran Canaria gleich zwei, drei Versuche, um doch noch zu punkten. Eine Spitzenmannschaft dieses Formats lässt sich da freilich nicht lange bitten. Kurz vor der Pause ließ der Titelverteidiger kurz seine Qualitäten aufblitzen. Die Gäste verteidigten stark, spielten schnell nach vorn und waren eiskalt in der Wurfausbeute. Zweieinhalb Minuten reichten, um das Spiel erstmals an sich zu reißen. Zur Pause führte Gran Canaria mit 49:44.

Der 18-jährige Pacome Dadiet trumpft auf

Doch Ulm ließ nicht locker. Der 18-jährige Dadiet brachte Ratiopharm wenig später in Führung (59:57). Der Franzose ist eines dieser großen Talente, derentwegen sich die Scouts der NBA-Klubs in Ulm die Klinke in die Hand geben. 86:86 hieß es nach regulärer Spielzeit. In der Verlängerung zwangen die Hausherren den Spitzenreiter zu Fehlern und Ballverlusten, zogen vorentscheidend davon. Am Ende hieß es 103:99 und Jallow jubelte: „Das fühlt sich richtig gut an. Jeder Sieg tut uns allen gut.“ Vielleicht folgt am Sonntag in der Bundesliga ja schon der nächste. Es geht gegen den FC Bayern München. Der hat allerdings gerade keine besondere Serie am Laufen.

Ulm bewirbt sich um Pokal-Endrunde

Am Rande des Spiels erklärte Ratiopharm-Sportdirektor Torsten Leibenath, dass sich die Ulmer um die Ausrichtung des Top-Four-Turniers um den deutschen Basketball-Pokal bewerben werden. Das soll Mitte Februar steigen und fand zuletzt 2014 in der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm statt. Im Halbfinale treffen die Ulmer auf Alba Berlin, das zweite Duell tragen der FC Bayern und Bamberg aus.