Basketball

vor 18 Min.

Ratiopharm Ulm trifft im Eurocup auf einen Hochkaräter

Plus Im Basketball-Eurocup empfängt Ratiopharm Ulm am Mittwochabend das Team aus Valencia. Welchen Spitzenwert des Wettbewerbs die Spanier innehaben.

Von Pit Meier

Einer der Standardsprüche aller Trainer in allen Mannschaftssportarten lautet so oder so ähnlich: Der Gegner ist viel besser als sein Tabellenstand. Auch Jaka Lakovic wird das den Spielern von Ratiopharm Ulm vor dem Heimspiel im Basketball-Eurocup am Mittwoch (19.30 Uhr) gegen Valencia sagen – und der Mann hat recht.

