Ratiopharm Ulm verabschiedet sich aus dem Pokal

Der Traum vom zweiten Pokalsieg nach 1996, er wird in dieser Saison nach der deutlichen 68:90-Achtelfinalniederlage von Ratiopharm Ulm bei Alba Berlin nicht in Erfüllung gehen. Vor allem wegen eines Horrorstarts ins dritte Viertel der Partie in der Max-Schmeling-Halle müssen die Ulmer ihre Hoffnungen begraben. Die Albatrosse wiederum haben am Sonntagnachmittag angedeutet, dass sie schon auch nach wie vor ein Anwärter auf (mindestens) die Rolle der Nummer zwei im deutschen Basketball sind.

Berlin führte ganz zu Beginn mit 2:0. Im Anschluss zogen die Ulmer aber mit einem 11:0-Lauf weit weg, nach dem Dreier von Christian Sengfelder war der Vorsprung nach etwas mehr als fünf Minuten bereits zweistellig (14:4). Dieser Abstand hatte auch beim 26:16 nach dem ersten Viertel noch Bestand. Aber im zweiten Spielabschnitt muckte der elffache deutsche Meister bereits auf, mehrfach hatte Berlin eine gute Chance, das Spiel schon zu drehen. Zum Beispiel nach vier Minuten, als die Ulmer Führung auf 33:30 geschmolzen war. Bryce Brown sorgte in dieser Situation mit einem Dreier für ein bisschen Entspannung bei seinen Teamkollegen. Apropos Brown: Zu Beginn der Saison war er verletzt, gegen Rostock und den MBC hat er gar nichts getroffen, aber in der Max-Schmeling-Halle gab er zumindest in der ersten Halbzeit mächtig Gas: Drei Dreier bei fünf Versuchen und insgesamt 14 Punkte sind eine starke Ausbeute für einen Mann, der sich zu einem großen Teil als Shooter definiert. Noch ein bisschen kritischer war es aus Ulmer Sicht beim 39:38 anderthalb Minuten vor der großen Pause. Diesmal bereinigte Sengfelder zunächst die Angelegenheit ebenfalls von draußen und sorgte dafür, dass Ulm immerhin einen 42:39-Vorsprung mit in die Halbzeit nahm.

Aber der wurde in der Folge förmlich pulverisiert. Fünf Minuten und 30 Sekunden lang brachte Ulm zu Beginn des dritten Viertels kein einziges Pünktchen zustande, unter anderem vergab Brown zwei Freiwürfe. Obwohl Trainer Ty Harrelson zwei schnelle Auszeiten nahm, setzte sich Alba mit einem 14:0-Lauf auf 53:42 ab. Berlin gewann das dritte Viertel insgesamt mit 28:12, führte vor dem letzten Spielabschnitt mit 67:54, mit Nelson Weidemann und Mark Smith hatten zudem beide Ulmer Pointguards schon jeweils vier Fouls auf ihrem persönlichen Konto. Die Mission Viertelfinal-Einzug, sie war zu diesem Zeitpunkt bereits sehr schwierig geworden für den deutschen Vizemeister.

Nach weiteren fünf Berliner Punkten in Folge war sie sogar unmöglich geworden, obwohl Ty Harrelson in seiner dritten und letzten Auszeit früh und verzweifelt versuchte, das sich für seine Mannschaft deutlich abzeichnende Unheil abzuwenden. Dafür war es längst zu spät, auch von Bryce Brown kam nach seiner starken ersten Halbzeit jetzt nichts mehr. Ratiopharm Ulm schlitterte stattdessen sogar in ein Debakel.

Ratiopharm Ulm: Brown (17 Punkte), Smith (11), Sengfelder (10), Weidemann (8), Ledlum (6), Osborne (4), Diakite (4), Jensen (3), Schoormann (3), Garavaglia (2), Anigbata.

Beste Ulmer Dreierschützen: Brown (3/5), Sengfelder (2/4).

Beste Ulmer Rebounder: Jensen (5), Ledlu (4).

Ulmer Trefferquote: 39 Prozent (20/51).

Ulmer Dreierquote: 27 Prozent (8/30).

Ulmer Freiwurfquote: 87 Prozent (20/23).

Beste Berliner Werfer: Ellis (21), Griesel (12), Hermannsson, Wood, Delow (alle 9).