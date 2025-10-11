Ratiopharm Ulm verliert erstmals in dieser Saison

Im sechsten Saisonspiel hat es Ratiopharm Ulm erwischt: Der deutsche Vizemeister verlor am Samstagabend das Gipfeltreffen der Basketball-Bundesliga beim MBC mit 71:75. Entscheidend in einem bis in die letzten Sekunden spannenden Spiel war letztlich wohl die schwache Ulmer Dreierquote von nur 26 Prozent. Zudem ist mit Bryce Brown einer der Amerikaner noch kein Faktor, nachdem er den Saisonauftakt wegen einer Verletzung am Sprunggelenk verpasst hat.

Im ersten Viertel hatten beide Mannschaften jeweils einen Lauf. Den ersten legten die Ulmer hin zu einer zweistelligen 12:2-Führung nach vier Minuten, dann konterte der MBC mit 21:8 und lag seinerseits am Ende dieses Spielabschnitts mit 23:20 vorne. Danach war wieder Ulm an der Reihe, mit acht Punkten in Folge zu Beginn des zweiten Viertels drehte der deutsche Vizemeister das Spiel erneut, wieder führte er zwischenzeitlich mit zehn Punkten (39:29) und nahm einen knappen 43:40-Vorsprung mit in die große Pause. Die Defensive immerhin passte also gegen einen Gegner, der in seinen drei ersten Bundesligaspielen im Schnitt pro Partie 91 Punkte erzielt hatte, auch wenn die Zuschauer und Zuschauerinnen in der Stadthalle Weißenfels bis dahin eine insgesamt recht zerfahrene Partie zu sehen bekamen.

Das Spiel lief in der zweiten Halbzeit etwas flüssiger bei gleichbleibend hoher Spannung. Ins letzte Viertel ging es wieder mit einer 61:58-Führung von Weißenfels, der 65:58-Spielstand nach weiteren zwei Minuten war aus Ulmer Sicht schon leicht bedrohlich. Es war nun natürlich auch eine Frage der Kraft für den deutschen Vizemeister im sechsten Spiel innerhalb von zwei Wochen. Aber es hätte trotzdem reichen können. Zumindest für die Verlängerung und in der dann vielleicht auch für mehr. Als Nelson Weidemann mit einem Dreier zum 71:71 ausglich, da waren noch 50 Sekunden auf der Uhr. Jure Planicic warf zwar seine Mannschaft im Gegenzug wieder mit zwei Punkten in Führung. Aber den letzten Angriff an diesem Abend, den hatte Ulm und Ulm hatte dafür auch die volle Angriffszeit von 24 Sekunden. Mark Smith bekam tatsächlich noch einen freien Korbleger, aber der Ulmer Spielmacher legte den Ball komplett unbedrängt vorbei und damit war die erste Niederlage seiner Mannschaft in dieser Saison nicht mehr abzuwenden.

Ein bisschen enttäuschend aus Ulmer Sicht war außerdem die Tatsache, dass John Bryant aufseiten des MBC keine Sekunde lang eingesetzt wurde - im wahrscheinlich vorletzten Spiel seiner Karriere gegen den Verein, bei dem er seine beste Zeit als Basketballer erlebt hat.

Beste Ulmer Werfer gegen den MBC waren Chris Ledlum mit 19 sowie Chris Sengfelder und Nelson Weidemann mit jeweils elf Punkten.