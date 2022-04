Ratiopharm Ulm verliert gegen Alba Berlin

Die Ulmer wehren sich gegen Alba Berlin tapfer, aber sie verlieren eben doch. Schonen können und wollen sie sich auch nicht – dabei ist ihr Programm gnadenlos.

Zwei Wettbewerbe und drei Auswärtsspiele in nur sechs Tagen. „Das haben wir uns selbst ausgesucht, jetzt müssen wir es ausbaden“, sagte Spielmacher Semaj Christon schmunzelnd vor dem Auftakt dieses Mammutprogramms von Ratiopharm Ulm bei Alba Berlin. Anschließend verlor seine Mannschaft trotz tapferer Gegenwehr mit 73:78 gegen den deutschen Meister.

Der Titelverteidiger lag vor dieser Partie nur auf Platz vier der Tabelle der Basketball-Bundesliga. Berlin hatte aber gegenüber Primus Bonn fünf Spiele weniger ausgetragen, vier sind es immer noch. Wenn die jetzt von jeglichen Euroleague-Strapazen befreiten Albatrosse ihr Restprogramm ohne Patzer durchziehen, dann schließen sie die Hauptrunde als Erster ab und sichern sich das Heimrecht bis in die Finalserie. Den ersten Schritt taten sie am Karfreitag in der Mercedes-Benz-Arena.

Über weite Strecken des ersten Viertels konnte Ulm das Spiel eng halten. Nach einem unsportlichen Foul von Per Günther an Jonas Mattisseck in der letzten Minute dieses Spielabschnitts und daraus resultierenden fünf Punkten für Alba war das Ergebnis kurzzeitig trotzdem zweistellig (25:15). Der Ulmer Kapitän selbst betrieb immerhin mit einem anschließenden Dreier noch eine Ergebniskorrektur. Doch dann wurde es aus Ulmer Sicht kurzzeitig brutal: Berlin startete mit einem 15:2-Lauf in vier Minuten ins zweite Viertel und lag nach einem Dreier von Malte Delow mit 20 Punkten vorne (40:20). Das ist für eine Mannschaft wie Ulm gegen den deutschen Meister an normalen Tagen nicht aufzuholen. Aber trotz der kommenden Strapazen steckten die Gäste mitnichten schon auf, sondern zeigten eine richtig starke Reaktion. Die Schützlinge von Trainer Jaka Lakovic antworteten ihrerseits mit 14 Zählern in Folge, zur großen Pause trennte wieder nur ein einziges Pünktchen die beiden Mannschaften (43:42).

Nach einem Dreier von Thomas Klepeisz leuchtete dann sogar zum ersten Mal an diesem Abend eine Ulmer Führung von der Anzeigetafel in der Mercedes-Benz-Arena. Allerdings auch zum einzigen Mal. Mitte des dritten Viertels lag Berlin schon wieder zweistellig vorn (58:48) und ein zweites Mal konnte Ulm das Spiel trotz aller Bemühungen nicht mehr komplett drehen.

Auffällig war außerdem: Wie schon in den vergangenen Spielen war von Jaron Blossomgame in der ersten Halbzeit fast nichts zu sehen, in der zweiten machte er diesmal nur ein bisschen mehr. Und Jaka Lakovic hat gut daran getan, die Freiwurfschwäche seiner Mannschaft nicht groß zu thematisieren. Deren Quote von der Linie wäre in Berlin wieder eine solide gewesen – wären da nicht die grotesken und fast immer vergeblichen Versuche von Sean Evans. Dennoch haben die Ulmer gegen den deutschen Meister verloren, für die kommenden Aufgaben schonen konnten oder wollten sie sich aber auch nicht.

Ratiopharm Ulm: Thornwell (20 Punkte), Christon (17), Herkenhoff (7), Evans (7), Blossomgame (6), Günther (5), Jallow (4), Klepeisz (3), Zugic (2), Krimmer (2), Bretzel, Philipps.

Bester Ulmer Dreierschütze: Thornwell (3/7).

Beste Ulmer Rebounder: Evans (6), Thornwell (5).

Ulmer Trefferquote: 46 Prozent (26/56).

Ulmer Dreierquote: 35 Prozent (6/17).

Ulmer Freiwurfquote: 65 Prozent (15/23).

Beste Berliner Werfer: Lo (15 Punkte), Delow (12), Smith (11), da Silva (11).