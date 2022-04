Ratiopharm Ulm verliert in Ludwigsburg

Ulm trifft bei der Niederlage in Ludwigsburg nur die Hälfte der Freiwürfe und leistet sich 22 Ballverluste. Hinzu kommt die bittere Sache mit dem Direktvergleich.

Es gibt einen Grund dafür, dass diese Übung Freiwurf heißt: Nur der Spieler, der Ball und der Korb, kein Verteidiger – der eigentlich leichteste Wurf beim Basketball. Gute Freiwerfer treffen mehr als 90 Prozent ihrer Versuche, um die 80 Prozent gelten als solider Wert. Ratiopharm Ulm bekam beim Bundesligaspiel in Ludwigsburg 24 Freiwürfe zugesprochen und versenkte zwölf. Das ergibt einen grottigen Wert von exakt 50 Prozent. Die Freiwurfschwäche war einer der Hauptgründe für die Ulmer 61:74-Niederlage im schwäbischen Derby.

Eine weitere Ursache waren die 22 Ballverluste. Ob es außerdem eine Rolle gespielt hat, dass Sean Evans kurzfristig in die USA geflogen war, um bei der Geburt seines Kindes dabei zu sein, das ist fraglich. In seinen beiden bisherigen Einsätzen für Ulm war er schließlich kein großer Faktor gewesen. Aber obwohl Ulm ansonsten wieder mit der fast kompletten Kapelle inklusive des seit Oktober des vergangenen Jahres verletzten Christoph Philipps spielte, kam es wieder auf die drei Amerikaner an: Wenn nur einer aus dem Trio Jaron Blossomgame/Semaj Christon/Sindarius Thornwell nicht perfekt funktioniert, dann hat Ulm ein fettes Problem, weil auch über die gesamte Saison gesehen von den deutschen Spielern zu wenig Unterstützung kommt. Thornwell lieferte beim Comeback nach seiner Handverletzung zwar mit 19 Punkten und zehn Rebounds ein Double-Double ab, Christon packte wie üblich die Brechstange aus und probierte es im Zweifelsfall alleine – mal mit Erfolg und mal ohne. Aber Blossomgame lieferte eine ganz schwache erste Halbzeit ab: Null Punkte, null Rebounds. Etwas besser in Schwung kam er erst nach dem Ulmer 27:33-Rückstand zur großen Pause, am Ende standen für ihn dennoch nur acht Zähler und drei Rebounds in der Statistik.

Der beste Amerikaner auf dem Feld und der beste Spieler überhaupt war aber ein Mann, der zu Beginn der Saison noch zweimal das Ulmer Dress getragen hatte und den man dann nach Ludwigsburg ziehen ließ. Für Justin Simon standen am Ende 19 Punkte, fünf Rebounds und bemerkenswerte sechs Ballgewinne zu Buche. Die eigentlich schon abgeflaute Diskussion um seinen Vereinswechsel ist seit Samstag wieder ein bisschen aufgelebt.

Zu befürchten ist, dass mit der Niederlage in Ludwigsburg im Kampf um einen der Plätze unter den Top-Vier der Bundesliga eine Vorentscheidung gegen die Ulmer gefallen ist. Noch belegen sie zwar diesen vierten Rang, der ihnen Heimrecht in der ersten Runde der Play-offs sichern würden. Die jetzt von allen Euroleague-Strapazen befreiten und auch noch mit drei Spielen im Rückstand liegenden Berliner werden mit hoher Wahrscheinlichkeit aber noch vorbei ziehen. Und die Ludwigsburger? Gegenüber denen haben die Ulmer nach ihrem 78:66-Sieg im Hinspiel auch noch den um genau einen Punkt schlechteren Direktvergleich. Als Ulm am Samstag im letzten Viertel zweistellig hinten lag und die Frage nach dem Sieger dieses Spiels sich nicht mehr stellte, da entstand für den Beobachter nicht unbedingt der Eindruck, als würde sich auf der Bank jemand für das Thema Direktvergleich interessieren.

Ratiopharm Ulm: Thornwell (19 Punkte), Christon (13), Klepeisz (9), Blossomgame (8), Herkenhoff (4), Jallow (4), Bretzel (4), Zugic, Günther, Philipps.

Beste Ulmer Dreierschützen: Klepeisz (2/6), Thornwell (2/7).

Beste Ulmer Rebounder: Thornwell (10), Herkenhoff (7).

Ulmer Trefferquote: 43 Prozent (22/51).

Ulmer Dreierquote: 24 Prozent (5/21).

Ulmer Freiwurfquote: 50 Prozent (12/24).

Beste Ludwigsburger Werfer: Simon (19), Hulls (14), Happ (11), Woodard (10), Alkins (10).