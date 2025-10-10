Ratiopharm Ulm will die Balance halten

Ausgerutscht ist bisher nur Ty Harrelson. Im Eurocup-Spiel gegen Panionios Athen am vergangenen Dienstag verlor der Trainer von Ratiopharm Ulm kurz den Halt und ging unsanft zu Boden. Anschließend forderte Harrelson in der Pressekonferenz den Ulmer Ausrüster scherzhaft dazu auf, ihm doch anderes Schuhwerk zur Verfügung zu stellen. Was bei seiner Größe 49 vermutlich gar nicht so einfach ist. Aber worauf es eigentlich ankommt: Harrelsons Mannschaft hat sich bisher in zwei Wettbewerben noch keinen einzigen Ausrutscher geleistet, Ratiopharm Ulm hat die zwei Pflichtaufgaben im Eurocup und die drei in der Bundesliga erfolgreich bewältigt. Und so ist das Spiel zwischen dem Mitteldeutschen BC und Ulm am Samstag um 20 Uhr tatsächlich das Gipfeltreffen des vierten Bundesliga-Spieltags.

In die deutsche Basketball-Hierarchie ist mächtig Bewegung gekommen. Einstige Großmächte wie Bamberg, Bonn, Oldenburg, Ludwigsburg und spätestens seit der vergangenen Saison Alba Berlin backen deutlich kleinere Brötchen. Dafür mucken Mannschaften wie Chemnitz, Würzburg oder eben der MBC auf. Der Verein aus der 38.000-Einwohner-Stadt Weißenfels in Sachsen-Anhalt hat in der vergangenen Saison mit dem Pokalsieg in eigener Halle sogar für eine Basketball-Sensation gesorgt. Im Halbfinale schaltete der MBC den hohen Favoriten Bayern München aus, im Endspiel gewann er gegen Bamberg. Ebenso wie die Ulmer haben die „Wölfe“ ihre drei ersten drei Bundesligaspiele gegen Hamburg, Bonn und Vechta gewonnen, aktuell sind sie zum erst zweiten Mal in 20 Jahren sogar Tabellenführer. Die Fans in und um Weißenfels sollten sich allerdings sputen mit einem Screenshot des Tableaus. Der Tross von Ratiopharm Ulm macht sich auf die etwa 450 Kilometer lange Busreise mit der festen Absicht, die Hierarchie wenigstens wieder ein bisschen zurechtzurücken. In der Saisonvorbereitung haben die Ulmer gegen den MBC bereits mit 92:80 gewonnen, diesem Ergebnis misst Ty Harrelson allerdings keine allzu große Bedeutung bei.

Wieder einmal kommt es am Samstag auch zu einem Wiedersehen mit John Bryant, auch wenn es bei den Ulmern schon längst niemanden mehr gibt, der noch mit dem 2,11 Meter großen Koloss aus Kalifornien zusammengespielt hat, der vor mehr als zehn Jahren im Trikot von Ratiopharm Ulm zweimal zum wertvollsten Spieler der Bundesliga gewählt wurde. Die Rolle des inzwischen 38 Jahre alten John Bryant ist inzwischen eine eher kleine, beim Sieg des MBC in Vechta wurde er gar nicht eingesetzt. Die Protagonisten bei der Mannschaft aus Weißenfels waren vielmehr Marcus Foster und Khyri Thomas. Das Flügelduo erzielte am vergangenen Samstag zusammen 45 Punkte und versenkte acht Dreier.