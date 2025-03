Ratiopharm Ulm wird wohl nachverpflichten

Trainer Ty Harrelson hat eine Tendenz festgestellt: Je näher der 1. April rückt, desto zahlreicher gehen die Bewerbungen auf die freie Stelle im Kader des Basketball-Bundesligisten Ratiopharm Ulm ein. Man könnte es eine Art von Torschlusspanik nennen. Denn wer derzeit keinen Job hat und bis dahin nirgendwo unterschrieben hat, der wird bis zum Ende der Saison auch nirgendwo spielen. Ende März endet schließlich die Transferfrist. Auf Nachfrage bestätigt Harrelson: Er geht davon aus, dass sich noch etwas tut, dass Ulm also einen Ersatz für den schwer am Knie verletzten Isaiah Roby verpflichtet. Eine rundum erfreuliche Personalie hatte der Trainer zudem zu vermelden. Die Genesung des ebenfalls schwer verletzten Tommy Klepeisz geht schneller voran, als zu vermuten war.

Ratiopharm Ulm spielt in Rostock

In Rostock wird es am Samstag (18.30 Uhr) wird es noch ohne ihn und wohl auch ohne einen Roby-Nachfolger gehen müssen. Die Anreise zu diesem Bundesliga-Spiel war eine ziemlich lange und umständliche. Der Tross von Ratiopharm Ulm flog am Freitagnachmittag nach Berlin, von dort aus ging es mit dem Bus weiter nach Rostock, Ankunft in der Hansestadt an der Ostsee war gegen 21.30 Uhr. Kein Problem für die in Sachen Reisestrapazen im Eurocup abgehärteten Ulmer, versichert Harrelson: „Wir werden bereit sein.“