So ist die Corona-Lage bei den Basketballern von Ratiopharm Ulm

Plus Beim Ulmer Trainer war ein Schnelltest positiv, die Ergebnisse der Spieler waren alle negativ. Es gibt also vorsichtige Entwarnung, aber noch keine Gewissheit.

Inzwischen hat sich die Aufregung rund um Corona wieder ein bisschen gelegt bei Ratiopharm Ulm, ganz vorsichtig wurde sogar Entwarnung gegeben. Unmittelbar vor dem Spiel der Basketball-Bundesliga gegen Bayreuth am Sonntag war, wie berichtet, ein Schnelltest bei Jaka Lakovic positiv ausgefallen.